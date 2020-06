Stad oogst kritiek met kortingsactie op Fel Naturel-cadeaucheque: “Waarom geen klein bedrag voor elke Lokeraar?” Yannick De Spiegeleir

13 juni 2020

09u48 2 Lokeren Cadeaucheques aan 20 procent verkopen die je kan besteden bij lokale handelszaken. Dat was het initiatief waar de stad begin deze week mee uitpakte om de plaatselijke middenstand te steunen. Op iets minder dan vijf dagen waren alle cheques de deur uit. Heel wat Lokeraars uiten op sociale media kritiek op de actie. “Wij moeten werken in de week en kregen de kans niet om aan te schuiven”, klinkt het.

Net als in heel het land moesten een pak handels- en horecazaken in Lokeren de deuren wekenlang sluiten door de coronamaatregelen. Om de middenstand in eigen stad te steunen lanceerde de stad maandag een actie waarbij Lokeraars de kans kregen om voor maximum 1.000 euro cadeaucheques te kopen met 20 procent korting. “De stad trekt hiervoor in 2020 een budget uit van maar liefst 86.000 euro, wat wil zeggen dat in totaal een waarde van 430.000 euro in onze lokale handel, middenstand en horeca kan gepompt worden”, klonk het vooraf.

Meterslange rijen

Aan kandidaten geen gebrek, want tijdens de openingsuren van het Infopunt Toerisme stonden elke dag meterslange rijen Lokeraars aan te schuiven die vaak het maximumbedrag van 1.000 euro aankochten, met als gevolg dat de stadsdiensten al op vrijdagnamiddag het bordje uitverkocht konden uithangen. Heel wat inwoners uiten op sociale media hun ongenoegen. “Wie in de week moest gaan werken, kreeg geen kans om in de rij aan te schuiven en bons te kopen”, klinkt het. “Waarom heeft de stad geen kleiner bedrag gereserveerd voor elke Lokeraar?”. Ook oppositiepartijen N-VA en Groen sluiten zich aan bij het protest. “Het feit dat er effectief vele Lokeraars om 1.000 euro hebben aangekocht en slechts 800 euro dienden te betalen, toont aan dat er slimme Lokeraars zijn, wat van de actie niet kan worden gezegd”, stelt N-VA-fractieleider Eddy Van Bockstal. “Bovendien is het in de middenstandsraad al langer een discussie dat de bons ook kunnen gebruikt worden in de Lokerse vestigingen van de supermarktketens.” Volgens Björn Roska (Groen) is het initiatief meer een beleggingsfonds dan een steunactie voor de middenstand. “De cadeaucheques zijn sinds kort 4 jaar geldig. Wie ze deze week kocht kan ze oppotten met een rendement van 20 procent. Het beste beleggingsfonds ooit, maar Lokerse handelaars hebben nu steun nodig. Ook communicatie om Lokeraars te informeren over de actie was er nauwelijks. Wie overdag moest werken of minder mobiel is, zag dit ruggensteuntje aan zijn neus voorbij gaan. Iedere Lokeraar gelijk en even veel waard? Niet op deze manier. En dat terwijl onze vraag om de tegemoetkoming van 20 euro voor leefloners minstens te verdubbelen gewoon werd weggewimpeld.”

(lees verder onder de foto)

Onverwacht succes

Schepenen Stefan Walgraeve en Claudine De Waele (beiden Open Vld) blijven achter het initiatief staan. “Deze actie kwam tot stand na overleg met de Raad voor Lokale Economie en verschillende middenstandsorganisaties. Dat de actie zo’n overweldigend succes zou zijn hadden ook wij niet ingeschat. Het is schitterend dat we na één week al zeker zijn van 430.000 euro investeringen in onze Lokerse handelaars en horecazaken. We zullen uiteraard op korte termijn deze eenmalige kortingsactie evalueren. Wij hebben naast de kritiek trouwens ook al heel wat positieve reacties gekregen, zowel van burgers als van handelaars.”