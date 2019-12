Stad lanceert ‘city displays’ in Lokerse apothekerszaken: “Folders, flyers én postvak voor burgerbevraging” Yannick De Spiegeleir

12 december 2019

10u29 0 Lokeren In negen Lokerse apotheekzaken staat sinds deze week een ‘city display’: een rek met de infokrant en – folders van de stad. De stad start het project op in samenwerking met het bedrijf BDMyShopi. “Een speciaal postvak biedt ons de kans om Lokeraars gericht te bevragen over thema’s”, zegt schepen van Middenstand Claudine De Waele (Open Vld).

Het Lokerse stadsbestuur maakt er deze legislatuur een prioriteit van om burgers dichter bij het beleid te betrekken. Daarvoor lanceerde het eerder al de website denkmee.lokeren.be waar al gepolst werd naar de mening van de burgers over de invulling van het toekomstig Spoelepark en de herinrichting van de Oude Vismijn en Groentemarkt.

“Maar niet iedereen is mee in de digitale wereld, flyers en folders blijven belangrijke communicatiemiddelen. Met de city displays bij de Lokerse apothekerszaken slagen we er in om de flyers en folders vlot en makkelijk beschikbaar te maken, in het hart van Lokerse buurten en wijken”, schetst De Waele. “Bovendien kunnen we de Lokeraars gericht bevragen over thema’s waar we hun mening over willen kennen zoals het Spoelepark. We hebben in de eerste plaats aan apotheken gedacht om de city displays te plaatsen. Apotheken zijn plekken van sociale cohesie in een stad. Alle lagen van de bevolking komen er langs, en apothekers zijn voor veel mensen echte adviseurs en vertrouwenspersonen.”

Onder impuls van hun voorzitter Piet Beauprez, zette de Lokerse apothekers hun schouders mee onder het project. “Dat wij de burger mee kunnen informeren dankzij deze displays is een mooie meerwaarde voor onze zaak”, zegt Beauprez. De displays zijn terug te vinden in negen Lokerse apothekerszaken.

“Om de maand komt een koerier van ons bedrijf langs, die nieuwe flyers en folders aanvult en de oude meeneemt. En die het postvak leegmaakt. Zo blijft de city display maximaal up-to-date", zeggen Charline Heirbaut en Lander Veelaert van BDMyShopi