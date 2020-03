Stad heeft ontwerp klaar voor herinrichting Stationsplein: “Veiligheid fietsers en voetgangers verhogen en voldoende parkeerruimte behouden” Yannick De Spiegeleir

31 maart 2020

17u42 4 Lokeren Op de gemeenteraad werd het licht op groen gezet voor het ontwerp van de stationsomgeving. “We willen niet langer wachten tot de NMBS met de middelen over de brug komt omdat het wegdek dringend aan vernieuwing toe is”, klinkt het bij de stad.

De stad moet nog op zoek naar een aannemer om het plan uit te voeren. De start van de werken is ten vroegste voorzien voor het najaar. De parking op het Stationsplein wordt niet aangepakt omdat die eigendom is van NMBS, maar de stad wil wel de bestrating van het Stationsplein, de rotonde met het kaartershuisje en het kruispunt met de Groen- en Uebergdreef aanpakken.

De stad maakt zich sterk dat er in het ontwerp zowel rekening is gehouden met de veiligheid van fietsers en voetgangers én het behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Vooral de heraanleg van de rotonde springt in het oog. “De rotonde bestaat vandaag uit erg brede rijstroken, zonder waardevol groen. Het is geen mooie toegangspoort voor de stad. Het doel is een groene en mooie toegangspoort met beperkte breedtes voor de rijweg en dus een duidelijker en veiligere geleiding van de fietsers”, licht schepen van Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) toe. “Er komt ook nieuwe verlichting die de beeldbepalende gebouwen op het Stationsplein in de schijnwerpers zal zetten.

Fietsveiligheid

Oppositiepartijen Groen en sp.a onthielden zich op het punt tijdens de gemeenteraad. Zij stellen zich vooral vragen rond de veiligheid voor fietsers en voetgangers. “Wat ons vooral zorgen baart, is de rotonde die wordt aangelegd zonder enige wegafscheiding voor de fietsers. Wij zijn vragende partij om een aparte rijstrook én een fietsstrook te voorzien”, zegt Marjon Thienpondt (sp.a).

Groen-fractieleider Björn Rzoska omschrijft het ontwerp als een aaneenschakeling van gemiste kansen. “De veiligheid van fietsers en voetgangers gaat er niet op vooruit, wel integendeel. Voetgangers moeten zelfs een extra oversteek maken. In een zone 30 waar ze normaal de norm zijn. En fietsers komen nog steeds terecht tussen bussen en auto’s waar ze in de spits vandaag al geen plaats hebben. We roepen het stadsbestuur op dit plan opnieuw te bekijken en ook Fietsberaad Vlaanderen in te schakelen. Anders gaat de heraanleg de Lokeraars veel geld kosten, zonder effect op de verkeersveiligheid.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) is het niet eens met die analyse. De dienst Infrastructuur van de stad verwijst onder meer naar de aanleg van fietssuggestiestroken die ervoor zorgen dat de fietser beter zichtbaar is voor automobilisten. “Het ontwerp ziet er heel goed uit. De mobiliteitsspecialisten op onze diensten zijn overtuigd dat er wél voldoende rekening is gehouden met de veiligheid van fietsers en voetgangers.”