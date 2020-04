Stad breidt opvangaanbod uit in paasvakantie: “Meer locaties om verspreiding en kleinschaligheid te garanderen” Yannick De Spiegeleir

01 april 2020

15u51 0 Lokeren De opvangmaatregelen die vandaag van kracht zijn, lopen al zeker door tot na de paasvakantie. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de stad beslist een extra inspanning te doen om het opvangaanbod uit te breiden.

“Er zullen meer locaties ingezet worden om de verspreiding en kleinschaligheid te kunnen garanderen. Zo gaan we van 3 naar 10 locaties en dit verspreid over het hele Lokerse grondgebied om verplaatsingen tot een minimum te beperken”, zegt schepen Marjoleine de Ridder (CD&V).

Eerder gemaakte inschrijvingen voor de paasvakantie worden geannuleerd en terugbetaald. Inschrijvers worden hiervan persoonlijk verwittigd.

Het opvangaanbod van 6 tot 17 april 2020 wordt opnieuw geopend voor: kinderen wiens ouders werken in een cruciale sector: de zorg, de veiligheid, distributie, essentiële dienstverlening, … , kinderen in een medische of kwetsbare situatie, kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Je kan enkel inschrijven voor de opvanglocatie waar de school van je kind bij vermeld staat. Inschrijven voor al deze locaties kan via www.lokeren.be/ticketgang.