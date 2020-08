Spitburgerkraam opent pop-uprestaurant in Toekomstlaan: “90 procent van omzet verloren dit jaar” Yannick De Spiegeleir

26 augustus 2020

16u33 13 Lokeren Een spitburger of spitbakje: de trouwe bezoekers van de Gentse en Lokerse Feesten hebben de populaire hap deze zomer moeten missen. Antoine Vervaet en Rita Haemelinck van ’t Spit brengen daar vanaf dit weekend verandering. In de Toekomstlaan in Lokeren openen ze dit weekend hun eigen spitburgerrestaurant. “Je kan ze ter plaatse op eten of meenemen naar huis”, zegt Antoine.

Al 30 jaar maakt de familie Vervaet het mooie weer met de welbekende spitburger, maar door de coronacrisis was er dit jaar geen sprake van de rijen klanten die op de Gentse of Lokerse Feesten stonden te wachten op hun verse spitburger of – bakje.

“Op 13 maart kregen we het bericht dat de horeca moest sluiten en bijeenkomsten niet meer toegelaten waren. Normaal doen wij heel wat feesten en evenementen, zoals babyborrels en communies, maar op twee dagen tijd werd onze goedgevulde agenda volledig blanco”, vertelt Antoine. “Ik schat dat we dit jaar 10 procent van onze omzet zullen draaien.”

Voor de familie Vervaet, ook de kinderen van Antoine en Rita draaien mee in de zaak, was het hun rustigste zomer ooit. “Om de verveling tegen te gaan, ben ik beginnen petanquen en leerde ik vliegen met een drone in mijn tennishal”, vertelt Antoine.

(lees verder onder de foto)

Toch werd de roep van trouwe klanten steeds luider. “We kregen heel wat telefoons en mails van klanten die vroegen waar ze een spitburger konden kopen.” Uiteindelijk besliste de familie om vanaf dit weekend een restaurant te openen op de oprit van hun bedrijf aan de Toekomstlaan 16A in Lokeren.

“Onder de slagzin ‘Kom eens een spitburger eten’ openen we elke vrijdag en zaterdag van 17 tot 22 uur en zondag van 11 tot 21 uur de deuren. We verkopen onze spitburgers en bakjes voor 7,5 euro en volledige maaltijden met gebakken hesp voor 12,5 euro”, verduidelijkt Antoine. “Mensen kunnen ter plaatse eten of ze thuis opeten. Spitburgers – en bakjes om thuis zelf te maken zijn te bekomen vanaf 6 stuks.”

Reserveren voor het restaurant is voorlopig niet mogelijk. “Maar we beschikken over een heel vlotte bediening”, klinkt het. Wie spitburgers en –bakjes wil bestellen om thuis zélf te maken kan dat via het nummer 0497/26.78.33 of door een mail te sturen via het contactformulier op tspit.be.