Sluikstort gezien? Signaleer het via nieuwe burgermeldpunt ‘Mijn Mooie Straat’ Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2020

16u41 0 Regio Ben je de sluikstort en het zwerfvuil in je buurt beu? In het kader van de vierde Handhavingsweek lanceert Mooimakers in samenwerking met afvalintercommunale IDM het nieuwe afvalmeldpunt ‘Mijn Mooie Straat’. “Dankzij de meldingen van burgers is het mogelijk om afvalhotspots te identificeren en doelgericht aan te pakken”, zegt Els Gommeren van Mooimakers.

Dankzij het gratis platform kunnen steden, gemeenten en afvalintercommunales meldingen rond sluikstort in hun gebied op een makkelijke en professionele manier opvolgen. Intercommunale IDM integreert het meldpunt op haar eigen website zodat de burgers makkelijk een melding kunnen registreren.

“Burgers kunnen een foto maken van het sluikstort en via het meldpunt de precieze locatie doorgeven, onder meer via Google Streetview”, schetst Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van de afvalintercommunale. “Via het platform krijgen onze diensten melding binnen van zwerfafval of sluikstorten waarna de politie ter plekke gaat en eventueel een vaststelling maakt van het misdrijf. Deze informatie komt dan terug naar ons zodat onze ophalers het afval verwijderen en binnenbrengen voor onderzoek zodat we hopelijk de dader kunnen identificeren.” Met een gemiddelde van 2 dagen kan het afval opgehaald en gesorteerd worden. “Bovendien is dit heel zichtbaar in onze gemeenschap zodat de inwoners ook meteen het resultaat zien van hun melding”, zegt Piet Penneman, voorzitter van IDM. De afvalintercommunale merkte sowieso de afgelopen jaren al een trend in de stijging van het aantal meldingen van burgers (zie tabel) en hoopt dat met de nieuwe toepassing Mijn Mooie Straat nog meer mensen de reflex hebben om melding te maken. “Dat we meer meldingen krijgen, betekent overigens niet dat er ook meer gesluikstort wordt, want het totaal aantal kilo’s zit in dalende lijn”, aldus Maes.

Demofase

Momenteel zijn er 74 lokale besturen aangesloten op Mijn Mooie Straat en zijn er 50 in demofase. “Met mijn Mooie Straat spelen we in op de verschillende noden van lokale besturen. De toepassing wordt constant verder ontwikkeld en geüpdatet dankzij rechtstreekse feedback van de gebruikers zodat het een platform is voor en door lokale besturen”, besluit Gommeren.