Skatepark heropent onder toezicht Yannick De Spiegeleir

25 mei 2020

18u41 1 Lokeren De skaters kunnen zich opnieuw uitleven in het skatepark aan de Nachtegaallaan. De jongeren stonden duidelijk te popelen om hun sport opnieuw te beoefenen.

Afstand houden, toezicht door iemand van de sportdienst en maximaal 15 skaters aanwezig. De heropening van het skatepark gebeurde onder voorwaarden. Al bleken er van bij de start wel meer dan 15 skaters aanwezig. Onder hen zelfs enkele skaters uit Kortrijk. “We hadden een bezoek aan het skatepark in Sint-Niklaas gepland, maar daar werken ze op reservatie. Daarom zijn we naar Lokeren gekomen. Het is fijn om eens een skatepark buiten je regio uit te proberen”, zegt Yento.

Evaluatie

Bij de stad begrijpen ze dat de jongeren enthousiast zijn om opnieuw te skaten, maar vragen ze wel om de maatregelen te respecteren. “Het begin is altijd een beetje zoeken. We gaan het huidige systeem tegen het licht houden”, zegt schepen van Jeugd en Sport Marjoleine de Ridder (CD&V).