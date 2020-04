Restaurant R A A M en voorzitter zorgbedrijf verwennen medewerkers woonzorgcentra Sakura met culinaire maaltijd Yannick De Spiegeleir

22 april 2020

12u01 0 Lokeren In Lokeren en Moerbeke krijgt het personeel van de woonzorgcentra Sakura (Ter Durme, Hof van Eksaarde en Ter Moere) vandaag het bezoek van het Lokerse restaurant R A A M.

“Het is een open deur intrappen, maar in deze coronatijden is het zowel voor onze bewoners als voor onze medewerkers erg zwaar. Onze bewoners worden schitterend opgevangen en verzorgd door onze personeelsleden. Maar wij verliezen ook onze mensen niet uit het oog”, zegt Stefan Walgraeve, voorzitter van Sakura. “Daarom pakken we vandaag uit met een culinaire verrassing voor al onze medewerkers”.

Vorige week nam Vic Christiaens van restaurant R A A M- Raamfood contact met de voorzitter van Sakura met het idee om voor alle personeelsleden een smaakvolle maaltijd te laten bereiden door de chef van R A A M, Jytte Jochems. Op het menu staan onder meer een vegetarische groentencurry, gegrilde zeebaars met Zuiderse couscous en gemarineerde kalfsmuis met gepofte wortel.

Vic Christiaens: “Chef Jytte brengt, met heel veel plezier, vanuit de R A A M-keuken, natuurlijke gerechten met verse streekproducten en smaakinvloeden van over de hele wereld. Chef Jytte en Sakura-voorzitter Stefan maken samen met het R A A M team bijna 300 gerechten klaarmaken, met keuze uit vlees, vis en veggie”.