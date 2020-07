RBS RADIO sluit overeenkomst met Cirq vzw: “Stellen frequenties ter beschikking” Yannick De Spiegeleir

09 juli 2020

13u13 3 Lokeren Cirq vzw zal deze zomer radio maken vanop locatie in Dendermonde en Lokeren. Om het project mogelijk te maken, krijgt de organisatie de hulp van lokale radio RBS. Cirq is bekend van projecten als Radio Gaga en Blokbusters.

“Omdat de mensen van CIRQ met hun evenementenfrequentie (88.1) blijkbaar enkel een lokale wijk kunnen bereiken en dit onvoldoende is, kreeg RBS enkele telefoontjes vanuit het stadsbestuur van Dendermonde en Lokeren met de vraag of RBS hun kon depanneren. Er werd afgesproken dat RBS deze uitzendingen zal capteren en in real time ook zal uitzenden via zijn drie radiozenders”, zegt Dirk Roels, Stationmanager van RBS.

CIRQ vzw is de organisatie achter de uitzendingen van radio GaGa en Blokbusters. Deze zomer strijken ze neer in Dendermonde om vanuit zes locaties elke donderdag uitzendingen te maken en als laatste komt Lokeren aan de beurt op woensdag 26 augustus.

Jarenlange expertise

“Ze kwamen er al snel achter dat de zendmogelijkheden vrij beperkt waren volgens de vergunningen die ze kregen van de VRM (Vlaamse Regulator Media). Deze laatste gaf hun de tip om aansluiting te zoeken bij lokale radio’s en meer specifiek bij RBS in deze regio omdat deze omroep ook een jarenlange expertise heeft in het uitzenden van evenementen tijdens de Lokerse Feesten waar ze dan met de mobiele studio aan het museum staan; maar ook met Roparun in Zele”, aldus Roels.

Eerder werkte CIRQ al samen met URGENT FM in Gent en zal nu voor deze zomermaanden te beluisteren zijn via hun eigen frequentie 88.1 maar ook via FM 107.0 , 107.4 en 103.9 fm + via www.rbs-app.be. In Dendermonde worden de uitzendingen op donderdagavond gebracht en in Lokeren is het op woensdag.