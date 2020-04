Patisserie Lanssens lanceert paaseieren met mondmaskers: “Eerbetoon voor wie aan het werk blijft in deze moeilijke omstandigheden” Yannick De Spiegeleir

08 april 2020

12u28 0 Lokeren Ook in deze barre tijden voor de economie blijven sommige ondernemers hun creativiteit tonen. Bij patisserie Lanssens in Lokeren kan je sinds deze week paaseieren met een mondmasker kopen.

“Het is een eerbetoon aan de mensen in de zorgsector en bij uitbreiding aan iedereen die aan de slag blijft ondanks de moeilijke omstandigheden”, verduidelijken Wim Lanssens en zijn zoon Xander. Het bijzondere paasei slaat aan bij de klanten. “We krijgen heel wat bestellingen binnen. Recent nog van een tandarts die er enkele tientallen had besteld voor zijn collega’s in zijn praktijk.”

Ondanks dat de patisserie mag openblijven tijdens de coronacrisis voelen ze ook bij Lanssens de impact. “De broodverkoop loopt goed, maar omdat mensen minder samen komen, voelen we het wel aan de verkoop van de patisserie en ook onze tearoom is gesloten. Al is het allemaal natuurlijk nog veel erger voor de collega’s die al hun activiteiten moeten staken.”

De chocoladen paasfiguren met mondmasker kosten 15 euro per stuk.