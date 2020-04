Oprichtster ‘Corona: Lokeren helpt!’ schrijft kritische open brief naar stadsbestuur: “Niet alle mensen bereikbaar via digitale platformen” Yannick De Spiegeleir

18 april 2020

14u32 0 Lokeren Veerle Nijs, de initiatiefneemster achter ‘Corona: Lokeren helpt!’ hekelt in een open brief de aanpak van de coronacrisis door het stadsbestuur. “Voorstellen om mensen uit kwetsbare groepen op te bellen of te contacteren met een brief werden afgeketst”, klinkt het. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) reageerde via sociale media. “Er is door onze stadsdiensten de laatste dagen bergen werk verzet, ook op vlak van communicatie.”

De coronacrisis was midden maart amper uitgebroken of in Lokeren richtte Veerle Nijs het onlineplatform ‘Lokeren helpt’ op om vrijwilligers warm te maken om ouderen en andere getroffen doelgroepen te helpen door onder meer boodschappen te doen.

Vier weken later trekt Veerle nu aan de alarmbel in een open brief. Ze vindt dat de stad Lokeren tekort schiet in haar aanpak voor kwetsbare Lokeraars. Op sociale media publiceerde ze zaterdagochtend een open brief.

‘We bereiken ze niet allemaal’

“De eerste weken was er een enorm gevoel van euforie over zoveel solidariteit tussen de warme Lokeraars. Zoveel vrijwilligers die wilden helpen, maar er is bijna geen dag voorbij gegaan of ik heb iemand aan de lijn gehad die begon te huilen. En ergens tussen alle tranen in is dit zalige gevoel overgegaan in een gevoel van onmacht. Een gevoel van niet genoeg te doen. Een gevoel van ‘we bereiken ze niet allemaal’.”

Gemiste kans

Net daar vindt Veerle dat de stad tekort schiet. “Er zijn heel veel Lokeraars die nièt op onze flyer zijn ingegaan. Omdat ze dachten dat het reclame was of omdat ze wantrouwig staan tegenover de goedheid van vreemden. Wat een gemiste kans denk ik dan, want dààr had Stad Lokeren echt het verschil kunnen maken. Op 13/3 had Stad Lokeren op dezelfde manier als wij in actie kunnen schieten. Ze hadden òòk de reflex kunnen hebben om op 14/3 een hulplijn in het leven te roepen. En dan niet met een nieuw SIM-kaartje uit de Carrefour in een oude GSM, maar een degelijke hulplijn”, stelt Veerle.

Ze vindt dat de stad zich teveel verschuilt achter de privacywetgeving. “Er werd een onlineplatform in het leven geroepen door de stad, maar er zijn echt wel nog een hoop mensen zonder internet. Na wat zoeken kan je dan wel een telefoonnummer vinden waarop mensen terecht kunnen, maar als dit telefoonnummer niet gecommuniceerd wordt naar de mensen, dan schiet deze hulplijn zijn doel toch compleet voorbij?”

Als 50-jarigen ongevraagd een brief voor een of ander feest (de stad zet elk jaar Lokeraars in de bloemetjes die hun 50ste verjaardag vieren, red.) in hun bus kunnen krijgen, dan kan je toch wel een mogelijk levensreddende brief sturen naar je inwoners in tijden van crisis zeker Veerle Nijs

Levensreddende brief

Veerle formuleerde ook een voorstel om een brief per post te sturen naar de Lokeraars naar het voorbeeld van andere gemeenten zoals Moerbeke of Sint-Truiden. “Met informatie over de genomen maatregelen, een opsomming van beschikbare hulp en in grote druk het nummer van de hulplijn van de stad. Maar alweer werd geschermd met privacy. En dan word ik kwaad, want als 50-jarigen ongevraagd een brief voor een of ander feest (de stad zet elk jaar Lokeraars in de bloemetjes die hun 50ste verjaardag vieren, red.) in hun bus kunnen krijgen, dan kan je toch wel een mogelijk levensreddende brief sturen naar je inwoners in tijden van crisis zeker? Alle digitale platformen en andere initiatieven ten spijt: er zijn best nog een heel deel mensen die nièt bereikt werden, nièt geïnformeerd en nièt geholpen! Ik lig daar ‘s nachts echt wakker van en ik zou denken een burgervader ook.”

Solidair

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) reageerde via de Facebookgroep ‘De Lokeraar met een Stem’ en verdedigt de aanpak van de stad. “Eerst en vooral wil ik toch wel zeggen dat wij de spontane actie van Veerle, om samen met vele andere Lokeraars hulp te bieden aan de anderen, bijzonder appreciëren en toejuichen. Wij vinden het echt super dat er zoveel mensen bereid zijn om zich solidair in te zetten voor zijn medemensen”, stelt de burgervader.

Corona-team

“Ik wil van de gelegenheid toch gebruik maken om te zeggen dat er door de stadsdiensten de laatste dagen ook echt wel bergen werk verzet werd. Ik kan dat getuigen en sta daar garant voor, want vanuit ‘het corona-team’ – een stuurgroep die elke dag samen zit en waar ikzelf deel van uitmaak - worden alle zaken gecoördineerd en gestuurd. Zo was er bij het begin van de crisis een enorm gebrek aan beschermingsmateriaal (mondmaskers, handschoenen, schorten, …). Onze diensten hebben daar echt wel ‘toeren’ moeten uithalen om de zorgverleners van het nodige materiaal te voorzien.”

Ook op het vlak van communicatie was - en is het nog steeds - alle hens aan dek. Massa’s mails, vragen,… worden ook door de stadsdiensten en door mezelf beantwoord. We hebben voor de lokale handel platformen opgesteld om de mensen te stimuleren om lokaal te kopen. En we hebben een speciale editie van de Infokrant klaargestoomd om in alle brievenbussen te posten. Burgemeester Filip Anthuenis

Speciale editie Infokrant

De burgemeester verdedigt ook de communicatieaanpak. “Ook op het vlak van communicatie was - en is het nog steeds - alle hens aan dek. Massa’s mails, vragen,… worden ook door de stadsdiensten en door mezelf beantwoord. We hebben voor de lokale handel platformen opgesteld om de mensen te stimuleren om lokaal te kopen. En we hebben een speciale editie van de Infokrant klaargestoomd om in alle brievenbussen te posten. Dat een aantal dingen beter kunnen en dat er hier en daar ook al eens een foutje wordt gemaakt, zal ik zeker niet ontkennen.Maar laat ons geen stenen gooien naar elkaar – daar hebben de mensen nu geen boodschap aan - en laat ons samen bekijken hoe we die verbeterpunten kunnen aanpakken. Ik zal Veerle nog persoonlijk contacteren.”