“Nog nooit zoveel tijd gehad om platen te beluisteren”: programmatoren Lokerse Feesten tellen af naar editie 2021

Lokeren

Lionel Richie, Snow Patrol en Black Eyed Peas. Het waren slechts enkele van de straffe namen die deze zomer zouden optreden op de Grote Kaai als corona er geen stokje voor had gestoken. Ondanks de onzekerheid blijven programmatoren Peter Daeninck, Lander Merckpoel en Bert Reniers hoopvol voor de toekomst. “Aan de stroom van berichtjes in de Whatsappgroepen te zien, blijft het enthousiasme bij de vrijwilligers even groot.” Lees meer in ons dossier ‘Lokerse Feesten in tijden van corona’.