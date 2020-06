“Nieuw springkasteel voor de kleinsten”: horecazaken tellen af naar heropening Yannick De Spiegeleir

18u40 0 Lokeren Nog amper enkele dagen scheiden ons van de heropening van de horeca. Bij Brasserie De Vernieuwing in Lokeren en café Den Reynaert in Daknam kijken ze er naar uit om hun klanten terug te zien.

Evelien, Ipek en Isuf van De Vernieuwing legden zich tijdens de lockdown toe op afhaalmaaltijden die ze via een koeltoog ter beschikking stelden van hun klanten. “Voorlopig blijven we die afhaalmaaltijden ook aanbieden om aan ieders wensen tegemoet te komen”, zegt Evelien Du Tré. “Daarnaast willen we de ruimte die we hebben om onze klanten te ontvangen ook benutten. Iedereen zal zeker ver genoeg van elkaar kunnen zitten volgens de maatregelen die worden voorgeschreven. Als kers op de taart kan De Vernieuwing ook uitpakken met een nieuw springkasteel om hun jongste bezoekers te ontvangen. Om alles veilig te laten verlopen zullen we het geregeld ontsmetten.” Brasserie De Vernieuwing heropent op maandag 8 juni.

Alex Anthuenis en Galinna Vyt van café Den Reynaert zouden normaal aan hun laatste maand beginnen achter de tapkraan van de bekende kroeg op het kerkplein van Daknam. “Mijn dochter en schoonzoon stonden klaar om de zaak over te nemen, maar door de coronacrisis hebben we beslist om nog even verder te doen, wellicht tot Nieuwjaar”, zegt Alex. “Het zijn geen evidente tijden en daarom blijven we nog even paraat. Ruimte hebben we alles in genoeg om klanten te ontvangen. Zo is er aan de achterkant van onze zaak nog een overdekte tent om extra mensen te zetten.” Den Reynaert heropent op woensdag 8 juni.