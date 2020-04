Moskeevereniging stelt gebouw ter beschikking Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

18u00 0 Lokeren De moskeevereniging van de Marokkaanse gemeenschap Imam Malik in Lokeren wil haar gebedshuis in de Veldstraat ter beschikking stellen als daar door de coronacrisis nood aan zou zijn.

“De moskee zelf is momenteel niet in gebruik. Het vrijdaggebed gaat al enkele weken niet meer door. De infrastuur kan dus gebruikt worden voor zorg of opvang”, zegt Mohamed El Mallaly, voorzitter van de moskeevereniging.

Bij Imam Malik deden ze ook al meermaals een oproep aan de gemeenschap om de coronamaatregelen strikt na te leven. “Als moskeebestuur hebben we reeds al onze activiteiten opgeschort omdat het onze plicht is om de gemeenschap te beschermen. We vragen iedereen met aandrang om enige burgerzin aan de dag te leggen en zich te houden aan de maatregelen en adviezen die door de overheid en gespecialiseerde instanties zijn opgelegd”, klinkt het.