“Moest snel even iemand gaan oppikken”: Jonge bestuurder vliegt met 190 kilometer per uur over E17 Koen Baten

24 september 2019

15u02 0 Lokeren Burak C. stond vanochtend terecht voor de politierechtbank in Dendermonde na een zware snelheidsovertreding op de E17 ter hoogte van Lokeren. De jonge bestuurder werd opgemerkt door de wegpolitie waarbij snelheden tot 190 kilometer per uur gehaald werden.

“Ik moest snel iemand gaan halen in Antwerpen die zich niet goed voelde", aldus de beklaagde. “Ik heb spijt dat ik zo snel gereden heb, ik weet dat het fout was. Dit zal niet meer gebeuren", aldus C. Naast de hoge snelheid met zijn BMW reed hij ook bijzonder dicht tegen zijn voorligger. “Mijn cliënt probeerde hier iemand te helpen, maar helaas is hij grondig in de fout gegaan en dat beseft hij ook wel", aldus zijn raadsman.

De hoge snelheidsovertreding leverde hem een geldboete op van 2.400 euro en drie maanden rijverbod. Hij zal ook zijn praktische en theoretische proeven opnieuw moeten afleggen, alsook slagen voor een medische en een psychologische proef alvorens hij opnieuw achter het stuur kan plaatsnemen.