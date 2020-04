Lokerse escape room Collabyrinth werkt mee aan online ontsnappingsspel Yannick De Spiegeleir

02 april 2020

12u15 5 Lokeren De Lokerse escape Room Collabyrinth is gesloten door de coronamaatregelen, maar dat belet de oprichters niet om mee te werken aan het online ontsnappingsspel The Big Pursuit.

Verschillende escaperooms in België slaan de handen in elkaar met de uitwerking van een nieuw en volledig gratis te spelen online ontsnappingsspel. De samenwerking komt er naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen. ‘Nu fysiek puzzelen in onze escaperooms voorlopig niet meer mogelijk is, brengen we die puzzels – al is het in een iets andere vorm – tot bij de speler thuis,’ zegt Jan Gheyle, voorzitter van BEFEB (Belgische Escaperoomfederatie).

Unieke samenwerking

“Op dit moment nemen een vijftiental escaperooms deel aan het spel. Daar komen er dagelijks bij. Genoeg expertise dus voor leuke, interessante en uitdagende puzzels”, aldus Gheyle. “Het initiatief kwam van een van onze leden. Als federatie vonden we dit natuurlijk schitterend en riepen we andere leden op om allemaal mee te werken.”

Wekenlang puzzelplezier

Met The Big Pursuit, zoals het ontsnappingsspel heet, wordt de speler uitgedaagd op onderzoek te gaan naar een criminele bende die tijdens deze lockdownperiode haar focus van de ‘echte’ wereld naar het Internet heeft verlegd. Zo worden elke dag nieuwe aanwijzingen en puzzels ter beschikking gesteld, verspreid over de websites van verschillende bestaande escape rooms. ‘Tot nu toe hebben we puzzels voorzien tot het einde van de paasvakantie. Wie de meeste puzzels in de snelste tijd kan oplossen, krijgt bovendien een cadeaubon die geldig is bij alle deelnemende escape rooms”, besluit Gheyle.

Deelnemen kan via www.bigpursuit.be, waar zich ondertussen al meer dan 2000 spelers geregistreerd hebben om kans te maken op de prijs.