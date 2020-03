‘Lokeren helpt’ reikt handen naar kwetsbare Lokeraars tijdens coronacrisis Yannick De Spiegeleir

15 maart 2020

13u10 0 Lokeren Het nieuwe platform ‘Lokeren helpt’ doet een oproep naar Lokeraars die nood hebben aan hulp door het coronavirus.

“In deze tijden van corona, is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om in de dagelijkse, maar noodzakelijke behoeften te voorzien. Het is belangrijk dat ouderen en mensen die tot de risicogroep behoren zoveel mogelijk binnenblijven”, verduidelijkt initiatiefnemer Veerle Nijs. “Denken we maar aan boodschappen doen, geneesmiddelen halen, de hond uitlaten of op de kinderen passen.” Het platform richt zich tot mensen die hulp nodig hebben of iemand kennen die hulp nodig hebben én vrijwilligers die een handje willen toesteken om flyers te verspreiden. “Zo kunnen we nog meer mensen bereiken”, aldus Nijs.

Lokeren helpt is bereikbaar via lokerenhelpt@gmail.com , http://facebook.com/groups/lokerenhelpt of 0488/93.44.82.