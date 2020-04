Lineke trakteert Hoedhaarwijk elke avond op twee verzoeknummers: “Quarantune met werfradio en discolichtjes” Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

12u34 0 Lokeren In de Hoedhaarwijk geven ze een originele invulling aan het dagelijks applaus aan de zorgsector. Vanuit haar appartement op de vierde verdieping speelt Lineke De Paep elke dag om 20 uur twee verzoeknummers van buurtbewoners.



Lineke kwam op het idee dankzij haar overbuur. “Die speelde de eerste dagen van de coronacrisis het liedje You’ll Never Walk Alone. Zo kwam ik op het idee om bij alle bewoners in onze wijk een briefje te bussen waarop ze twee verzoeknummers konden invullen”, doet Lineke haar verhaal.

Met respect voor de ‘social distancing’-maatregelen verzamelen de bewoners nu elke avond op het grote plein voor het appartementsgebouw voor een dagelijkse portie ‘Quarantune’, zoals Lineke haar initiatief doopte. “Quarantune is er wel enkel voor de buren, want we willen vermijden dat we de coronamaatregelen niet kunnen respecteren”, benadrukt Lineke.

Fietslichtjes

Met een werfradio, die ze mocht lenen van haar vader, discolichtjes en wat leuke danspasjes neemt ze de buurt op sleeptouw voor een dagelijks warm moment van tien minuutjes. “Het is eigenlijk best jammer dat het zomeruur is ingetreden, want toen het om 20 uur nog donker was, zwaaiden mensen met fietslichtjes en dat zorgde voor nog meer sfeer”, lacht Lineke.