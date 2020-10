“Laat de zorg hier”: personeel AZ Lokeren protesteert voor ingang stadhuis Yannick De Spiegeleir

07 oktober 2020

20u08 76 Lokeren Een 50-tal personeelsleden van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren en sympathisanten verzamelden woensdagavond voor de ingang van het stadhuis voor de coalitievergadering van Open Vld en CD&V. Op die vergadering worden de toekomstplannen voor het Lokers ziekenhuis toegelicht door gedelegeerd bestuurder Koen Michiels van AZ Nikolaas en AZ Lokeren.

‘Sinnekloase haaien jagen in Lokerse zee, maar wij zeggen nee’, stond op een levensgrote spandoek te lezen die ontrold werd voor de ingang. Met meer dan 700 bevallingen per jaar in een stadhuis van meer dan 42.000 inwoners begrijpen de vroedvrouwen en gynaecologen van de materniteit niet dat hun moederhuis zou moeten verhuizen naar het AZ Nikolaas. “Denk aan de 42.000 inwoners, alle leerlingen van het onderwijs in onze stad, de groeiende industrie, de vele instellingen voor mensen met een beperking en de jaarlijkse 700 mama’s en papa’s in spe voor dat je beslist om de zorgverlening in Lokeren af te bouwen”, klonk het in een gezamenlijke brief die het personeel overhandigde aan alle fractieleden die deelnamen aan de vergadering.

“Kunnen niet verder zoals het nu is”

Burgemeester Anthuenis (Open Vld) die de stad vertegenwoordigt in de raad van bestuur van het ziekenhuis nam het woord voor het ziekenhuispersoneel dat luidkeels ‘Laat de zorg hier’ scandeerde en de burgervader zelfs eventjes op boegeroep onthaalde. “Hier is vanavond een vergadering, maar er wordt voor alle duidelijkheid geen beslissing genomen. Wij hebben het initiatief genomen om de heer Koen Michiels, gedelegeerd bestuurder van het AZ Nikolaas en AZ Lokeren uit te nodigen. Het is genoegzaam bekend dat we onmogelijk verder kunnen zoals we op dit moment bezig zijn. Dat is niet het beslissing van het Lokerse stadsbestuur. Vanavond krijgen we een stand van zaken.”

Volksraadpleging?

Ook sp.a-raadslid Ron Van Kersschaver die het eerder al opnam voor de materniteit en het Lokerse ziekenhuis vroeg het woord. “Als er signalen komen dat bepaalde medische specialisten vanuit Sint-Niklaas niet naar Lokeren willen komen, is dat iets dat de directie moet aanpakken en niet omgekeerd.” Van Kersschaver voegde er ook nog aan toe dat zijn fractie op de gemeenteraad een punt zal aanvragen om een volksraadpleging te houden over de toekomst van de materniteit. “Wij maken ons weinig illusies dat dit punt ook aanvaard zal worden door de meerderheid, maar als dat niet het geval is, zullen wij er als partij alles aan doen om via een petitie bij de Lokeraars een volksraadpleging af te dwingen.” In dat geval moet sp.a minstens 10 procent van de Lokeraars kunnen overtuigen om hun petitie te tekenen.