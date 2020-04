Kleine stormloop voor heropening tuincentra en doe-het-zelfzaken: “Zeventig wagens voor de poort, maar iedereen kon vlot binnen” Yannick De Spiegeleir

18 april 2020

11u09 142 Waasland De langverwachte heropening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken is ook in het Waasland niet onopgemerkt voorbij gegaan. Aan de poort van Interflower in Lokeren stonden vlak voor de opening zeventig wagens aan te schuiven, maar een kwartier later was er van een wachtrij al geen sprake meer.



Het mag duidelijk zijn: heel wat groene vingers jeuken om aan de slag te gaan in de tuin. Waar op een normale zaterdag drie tot vier wagens de parking van Interflower oprijden bij de opening om 9 uur, stonden nu tientallen klanten aan te schuiven in de Eekstraat, nadat het tuincentrum vier weken na de start van de lockdown opnieuw de deuren mocht openen.

Van lange wachttijden was er evenwel geen sprake. “Onze winkel is ongeveer 10.000 vierkante meter groot en we hebben 200 winkelkarren ter beschikking. Als die allemaal in gebruik zijn, moeten de klanten even wachten”, zegt Guy Van De Casserie. Er bleek zaterdagochtend meer dan genoeg plaats voor de klanten die naar de winkel afzakten, want wie om 9.30 uur kwam, kon zo de winkel binnenwandelen. “Voor ons valt de heropening geen moment te vroeg. Alle bloemen en planten die je hier ziet zijn vers, maar dat betekent ook dat we containers hebben moeten weggooien, ook al hebben we een deel weggeschonken aan de kliniek en lokale woonzorgcentra”, zegt Van De Casserie. “Het doet de maatschappij duidelijk deugd dat er weer wat extra winkels de deuren kunnen openen. Om de drukte nog beter te spreiden, openen we speciaal ook twee weken op maandag.”

(lees verder onder de foto)

Mooie oogst

De klanten zijn opgetogen dat ze opnieuw terecht kunnen in hun vertrouwde tuincentrum. “Na vier weken opgesloten te zitten, kunnen we weer eventjes adem halen. We zijn speciaal vroeg gekomen om niet te moeten aanschuiven, maar dat bleek geen probleem. We hadden een langere wachtrij verwacht”, zegt Annick. Ook André en Emilienne trekken met een mooie oogst terug naar huis. “Toen we hoorden dat de tuincentra opnieuw open gingen, hebben we geen moment getwijfeld. Met de mooie weersvoorspellingen voor de komende dagen is het de moment om met onze groene vingers aan de slag te gaan.”

In het Gamma-filiaal in Sint-Niklaas vatten een bewakingsagent en winkelmedewerker post voor de deur om de toegang te regelen. Gemiddeld moesten klanten maar vijf tot tien minuten wachten om binnen te gaan. “Alles verloopt hier zeer gedisciplineerd”, klinkt het.

Ook de Euroshop in Sint-Niklaas heropende de deuren. Met 7.600 vierkante meter is ook daar ruimte genoeg om de toestroom van de klanten aan te kunnen. “Het merendeel van de klanten komt doelgericht een boodschappenlijst afwerken en vertrekt daarna weer", zegt zaakvoerder Frank De Rouck.