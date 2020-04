Johan (58) en Paul (85) Sturm bouwen replica van V1-vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog: “Expo afgelast, maar na corona tonen aan de Waasmunsteraars” Yannick De Spiegeleir

04 april 2020

16u35 0 Lokeren Na de bouw van een gevechtsvliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog twee jaar geleden hebben Johan Sturm en zijn vader Paul hun huzarenstukje nog eens herhaald. Voor de geplande herdenking van de Tweede Wereldoorlog bouwden ze een replica van een Duits V1-vliegtuig.

Vader en zoon Sturm hadden de afgelopen jaren heel wat bekijks met hun Blauwen Duivel. Dat was het toestel waarmee piloot Willy Coppens uit het West-Vlaamse Klerken tientallen vijandige toestellen uit het luchtruim schoot tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als kind maakte Sturm al modelvliegtuigjes en zo groeide enkele jaren terug het idee om voor de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog dat gevechtsvliegtuig na te bouwen.

Vorig jaar begon het opnieuw te jeuken bij Johan en Paul tijdens het bezoek aan een museum in het Britse Sandwich waar buiten een V1 opgesteld stond: het beruchte Duitse V-wapen uit de Tweede Wereldoorlog was ook het eerst onbemande straalvliegtuig ter wereld.

“We waren in Sandwich om samen met een delegatie van de Nationale Strijdersbond twee Belgische soldaten te herdenken op het kerkhof. Ik wist al een tijdje dat de Heemkring ’t Sireentje van Waasmunster een tentoonstelling aan het voorbereiden was voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de Ruiterkerk in Waasmunster", vertelt de modelvliegtuigbouwer.

Plan op schaal

Johan ging ten rade bij heemkundige Ivan Du Tré. “Hij was meteen enthousiast over het idee en hij maakte meteen een plan met de juiste afmetingen van de V1. We zijn hem daar zeer dankbaar voor.” In het najaar van 2019 begonnen Johan en zijn vader te bouwen . “De V1-replica, gebouwd op een schaal van 5 op 8, is gemaakt uit 1 lange centrale ijzeren buis, 13 houten schijven van verschillende diameters, 250 kleine latjes, 3 platen buigzame triplex, 9 tubes Tek 7, 5000 schietnagels en 7 liter verf.” In februari stond het bouwwerk op punt.

Jammer genoeg gooit de coronacrisis roet in het eten voor de familie Sturm. “De geplande tentoonstelling van 17 april kan niet plaatsvinden omwille van de maatregelen. Toch hopen we na de crisis onze werk alsnog te tonen, want ik heb de afgelopen twee jaar heel wat scholen bezocht met de Blauwen Duivel en toen kwam ik tot de vaststelling dat veel kinderen geïnteresseerd zijn in de oorlogsgeschiedenis met onze replica willen we daar graag aan bijdragen. We willen dit graag tonen aan zoveel mogelijk Waasmunsteraars.”