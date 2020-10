Jeugdauteur Eef Rombaut leest voor aan kleuters in ‘Properste school’ Sint-Lodewijkscollege Doorslaar Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2020

14u19 2 Doorslaar Als beloning voor hun inspanningen in de strijd tegen zwerfvuil kregen de leerkrachten en leerlingen van basisschool Sint-Lodewijkscollege in Doorslaar donderdagochtend het bezoek van auteur Eef Rombaut. Ze las aan de leerlingen voor uit haar boek ‘Schaap zwemt niet’ dat gelanceerd werd door Mooimakers in samenwerking met Pelckmans uitgevers.

Het boekje vormt een nieuw instrument in het educatief aanbod van Mooimakers voor de allerkleinsten in de strijd tegen zwerfvuil. De tweede kleuterklas van juf Mireille, die haar school registreerde als ‘properste school’, mocht de spits afbijten.

In het uitvouwbare boekje maakt Schaap kinderen laagdrempelig bewust van zwerfvuil en reikt hen tegelijkertijd ook de oplossing aan. Begin september stuurde Mooimakers élke Vlaamse kleuterschool een Schaap zwemt (niet) pakketje toe. Daarin zit het nieuwste Schaap boekje, een educatief pakket waarmee de leerkrachten gemakkelijk aan de slag kunnen en ondersteunende stickers om op de vuilnisbakken van de school te kleven.

“Op onze school leveren we heel wat inspanningen om de strijd tegen zwerfvuil tegen te gaan”, benadrukt directeur Guy Raes. “Zo hebben alle leerlingen van de lagere school een drinkfles en de kleuters een drinkbeker, nemen ze hun eten mee in een brooddoos in plaats van in aluminium of een plastic folie. We organiseren ook regelmatig lessen rond afval en met een bedrag dat we van Mooimakers kregen via afvalintercommunale IDM kochten we zitbankjes aan met bijhorend groen en een kippenhok voor onze schoolkippen.”