IDM heropent morgen recyclageparken: “Enkel op afspraak én als het niet anders kan” Yannick De Spiegeleir

15 april 2020

16u27 0 Lokeren Morgen heropenen de IDM-recyclageparken. Enkel wie een afspraak heeft, krijgt toegang. Het reserveringssysteem is sinds zaterdag online en momenteel werden er reeds 2.339 reservaties gemaakt voor een bezoek aan de recyclageparken in Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Zele en Zelzate.

Op de eerste twee openingsdagen, donderdag en vrijdag, zijn alle afspraken volzet. Op zaterdag is er hier en daar nog een enkele plaats vrij. Dat betekent dat er 1.985 afspraken zijn gemaakt voor die eerste 3 dagen voor de 5 parken en het IDM-park dan enkel beschikbaar is voor Zelenaren die grofvuil hebben. Voor de week nadien zijn er op dit moment 354 registraties. De boodschap blijft om enkel een afspraak te maken wanneer het niet anders kan. Een afspraak maken kan via www.idm.be/reservatie-recyclagepark.

Geen afspraak, geen toegang

Wie naar het recyclagepark gaat, wordt gevraagd om zich strikt aan het gereserveerde uur te houden. Geen afspraak betekent geen toegang. Je moet je bevestigingsmail meebrengen (digitaal of geprint) bij je bezoek. Kom zoveel mogelijk alleen. Een tweede persoon is enkel toegelaten wanneer dit nodig is om iets te lossen, de parkwachters kunnen hierbij niet helpen. Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten. Asbest en textiel kan je momenteel niet kwijt in het recyclagepark.

Er is extra security om alles in goede banen te leiden en er is ook een extra ploeg die voor bijkomende reiniging en ontsmetting instaat.

Wanneer de veiligheid- of sorteerregels niet worden gerespecteerd, wordt dit beboet.