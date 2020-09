Horecazaak op komst in Villa Geurts? Yannick De Spiegeleir

30 september 2020

17u16 1 Lokeren Op de jongste gemeenteraad polste Ron Van Kersschaver (sp.a) naar de geruchten die de ronde doen over de mogelijke komst van een horecazaak naar Villa Geurts.

De Villa Geurts in de Groendreef maakt deel uit van het woonproject Oeverpark dat in de steigers staat. “Een horecabestemming voor Villa Geurts is strijdig met de opgelegde voorwaarden en nog meer met het idee dat dit extra verkeer zou aantrekken naar de Groendreef”, aldus Van Kersschaver.

Schepen Filip Liebaut (CD&V) antwoordde dat er bij de stad enkele mondelinge vragen binnenliepen. “Er is evenwel geen concreet dossier. Juridisch is het wel mogelijk binnen het RUP, maar kunnen er zich wel problemen voordoen met de verkavelingsvergunning en bestaat de mogelijkheid dat andere ontwikkelaars die zich kandidaat stelden voor de site dit niet zouden appreciëren.”