Hoogtewerker brengt familieleden tot bij dierbaren die verblijven in Ter Lokeren Yannick De Spiegeleir

25 april 2020

23u10 2 Lokeren Patiënten van Ter Lokeren aan de Zelebaan krijgen dit weekend de kans om hun dierbaren van dichterbij te zien. Het zorgverblijf schakelde met de hulp van enkele lokale bedrijven een hoogtewerker in om de families dichter bij elkaar te brengen.

“Oma ligt hier al vijf weken. Nu krijgen we eindelijk de kans om haar nog eens toe te spreken zonder achter een computerscherm te zitten. Ze bloeide helemaal open toen ze ons zag”, zegt kleindochter Nathalie Wouters. Ook Jan Van Kerckhove maakt van de gelegenheid gebruik om zijn moeder Gusta (93) samen met zijn dochter te begroeten. “Ze heeft vijf weken terug een hersenbloeding gehad. Het contact verloopt niet altijd gemakkelijk, maar we hebben haar toch een brief kunnen overhandigen.”

De actie van Ter Lokeren was een succes, want maar liefst zeventig mensen reageerden op het aanbod. “Oorspronkelijk hadden we de hoogtewerker enkel zaterdag ingepland, maar we schakelen hem door de massale vraag ook in op zondag. We bedanken de firma Wulteputte en verhuur De Block voor de sponsoring en het ter beschikking stellen van de hoogtewerker en de vrijwilligers van de firma GIEC om te zorgen voor het veilige transport, zegt Katrien Verlet, directeur van Ter Lokeren.

