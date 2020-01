“Het was gewoon een index”: IT-student ontkent piraterij van tv-series en toont rechtbank waarom TVDZM

27 januari 2020

12u45 0 Lokeren Een jonge IT-student uit Lokeren, die vorige week terechtstond voor piraterij, is maandagochtend aan de rechtbank komen uitleggen hoe zijn website werkte: “Het ging om een index die mensen via hyperlinks naar andere websites stuurde waar de afleveringen te zien waren.”

Vorige maandag al vorderde het parket een celstraf van één jaar én stelden de Vlaamse omroepen, de Belgian Entertainment Association en enkele onafhankelijke producenten zich burgerlijke partij tegen de jonge Oost-Vlaming.

Die had in 2016 een website aangemaakt. Tot in 2018 waren er verschillende afleveringen te zien van Vlaamse tv-series. Bij VTM ging het onder meer om Luk Allo bij de Wegpolitie en K3 zoekt K3, bij VRT en SBS ging het dan weer respectievelijk om afleveringen van FC De Kampioenen en Temptation Island.

FCCU

In 2018 liep hij uiteindelijk tegen de lamp en viel de politie binnen. Op zijn computer en harde schijven werd er oorspronkelijk niets aangetroffen maar de Federale Computer Crime Unit (FCCU) vond later wel enkele bezwarende elementen.

Verder onderzoek bracht ook nog aan het licht dat hij op sociale media reclame maakte en zo geld verdiende. Dit schoot bij de burgerlijke partij in het verkeerde keelgat. De jongeman werd verhoord door de politie en ontkende de feiten. Op zitting vorige week vroeg zijn raadsman de vrijspraak.

“Nooit willen schaden”

Hij heeft de omroepen nooit schade willen toebrengen en bovendien wil hij net werken om de veiligheid van websites te verbeteren. Hij hielp zo al enkele omroepen en zelfs Telenet om hun sites beter te beveiligen”, klonk het bij de raadsman van de jongeman.

Omwille van examens kon hij er vorige week maandag niet bij zijn. De rechtbank wilde hem zelf ook graag eens verhoren. Dat gebeurde vandaag. “Ik snap wel waarom het allemaal zo ver is gekomen en dat de omroepen niet blij zijn dat die series werden gebundeld”, voegde hij toe. “Maar dat het tot een proces moet komen, begrijp ik niet.”

Ondergeschikt aan de vrijspraak, vroeg de verdediging een straf met uitstel. Een vonnis volgt op 24 februari.