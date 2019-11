“Het kan dat ik in slaap ben gevallen”: trucker rijdt op cruise control in op file, paardenfokker Bjorn overleeft klap niet Vrachtwagenchauffeur riskeert 30 maanden cel voor dodelijke klap op E17 Koen Baten

08 november 2019

12u49 2 Lokeren Vrachtwagenchauffeur Kevin R. riskeert een gevangenisstraf van dertig maanden voor een dodelijk ongeval waarbij hij in augustus 2017 betrokken raakte. De chauffeur reed toen op cruise control aan 90 kilometer per uur op de autosnelweg aan wegenwerken in Lokeren. Zonder remmen reed hij in op een file en zorgde hij voor een menselijk drama. De 32-jarige Bjorn Van Bunder overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw verkeerde een tijd in coma. “Het kan dat ik in slaap ben gevallen", gaf de beklaagde toe.

Het ongeval gebeurde op 1 augustus rond 1.00 uur ‘s nachts. De vrachtwagenchauffeur reed op de E17 richting Antwerpen in de wegenwerken in Lokeren. Plots schrok de chauffeur hevig toen hij de achterkant van een vrachtwagen opmerkte. Hij knalde aan 90 per uur in op een personenwagen met aanhangwagen en raakte ook nog enkele andere vrachtwagens. De tol was zwaar. Bjorn Van Bunder, een bekende paardenfokker, liet het leven bij het ongeval terwijl zijn vrouw wekenlang in coma lag. Zij overleefde het ongeval uiteindelijk, maar moest lang revalideren.

“Ik herinner me zelf bijna niets meer van het ongeval. Plots merkte ik de vrachtwagen op en volgde de hevige klap. Ik zat zelf gekneld in mijn vrachtwagen. Toen ik mij kon bevrijden zag ik de personenwagen", aldus R. “Ik ben zelf enorm onder de indruk en heb dit nooit gewild. Het kan dat ik in slaap gevallen ben", vult de chauffeur aan.

De familie zelf was ook aanwezig in de rechtbank en was zichtbaar aangedaan. “Het was een zeer hecht gezin die samen in de paardenwereld zaten. Bjorn had samen met zijn zus sinds een tiental jaar zelf een bedrijf opgestart in Ursel. Hij was ook journalist voor verschillende vakbladen en had een baanbrekend bedrijf voor paardenembryo’s in Zele. Hij werkte heel hard en dit werd plots allemaal weggerukt", aldus hun advocaat. Ook de zus van Bjorn nam heel kort het woord. “Hij was mijn enige broer en alles voor mij. Dit werd zeer plots afgenomen. Wij deden alles samen en ik mis hem nog elke dag bij mij", klinkt het.

Het Openbaar Ministerie was streng voor de trucker en vroeg een zware straf. “Hij had geen enkele aandacht voor het verkeer", zegt Bart De Boes. “Hij reed al een kilometer lang in de werken aan een snelheid van 90 met cruise control, waar eigenlijk slechts 70 was toegelaten", klinkt het. “Aan deze snelheid reed hij zonder remmen in op zijn voorligger in de file, en het was een echt moordwapen. Alleen hij kan verantwoordelijk zijn voor dit ongeval. De werken waren correct aangegeven en de signalisatie werkte perfect", klinkt het. Naast de celstraf riskeert hij ook vijf jaar rijverbod een geldboete van 8.000 euro en alle examens.

De verdediging vroeg de opschorting van de straf, maar na tussenkomst van het OM lieten ze dit varen en zouden ze dit niet meer pleiten. Politierechter Peter D’Hondt zal uitspraak doen in deze zaak op 6 december.