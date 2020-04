“Harde klap, maar volgend jaar vieren we dubbel zo hard”: stad telt al af naar Lokerse Feesten in 2021 Yannick De Spiegeleir

16 april 2020

16u08 9 Lokeren Voor het eerst in bijna een halve eeuw moet Lokeren het deze zomer stellen zonder haar bekende Feesten door de coronacrisis . De festivalvrijwilligers en de lokale middenstand likken hun wonden. “We moeten even door de zure appel bijten, maar werken al volop aan de editie van 2021”, zegt Peter Daeninck, programmator van de Lokerse Feesten.

Het mag gezegd: Daeninck en zijn co-programmatoren Bert Reniers en Lander Merckpoel hadden dit jaar al mooi huiswerk afgeleverd. Met Lionel Richie, Black Eyed Peas en Snow Patrol hadden ze al enkele absolute headliners vastgelegd om de Grote Kaai deze zomer in vuur en vlam te zetten.

Solidariteit

“Ik heb gisteravond (woensdag, red.) wel even binnensmonds gevloekt toen de Nationale Veiligheidsraad het nieuws bekendmaakte dat de festivalzomer dit jaar afgelast wordt”, zegt Daeninck. Toch kijkt de programmator niet met een zwarte bril naar de toekomst. “Deze beslissing geeft het voordeel van de duidelijkheid. We kunnen opnieuw schakelen voor de toekomst. Er is veel solidariteit in de sector, niet alleen tussen de festivals, maar ook met de artiesten en hun agenten. We ontvangen nu al signalen dat acts, ook headliners zonder namen te noemen, het zien zitten om in 2021 naar ons festival te komen. De intentie om volgend jaar met een nog sterkere affiche uit te pakken, is er én dan vieren we dubbel zo hard.” Daeninck doet ook nog een oproep. “Koop eens een plaat of leg een bezoek aan een concertzaal vast. De muzieksector kan, net als de horeca en de middenstand, een steuntje in de rug gebruiken.”

We ontvangen nu al signalen dat acts, ook headliners zonder namen te noemen, het zien zitten om in 2021 naar ons festival te komen. Peter Daeninck

1 juli

Dat de horeca — ook in Lokeren — door zwaar weer gaat, beaamt Barbara Dierinck, die samen met Carl Van Daele al 14 jaar achter de tapkraan staat van café Den Bokser op de Markt. Tijdens de Lokerse Feestweek vergroten ze hun terras jaarlijks om de volkstoeloop aan te kunnen. “Na onze verplichte sluiting door de coronacrisis is de afgelasting van de Lokerse Feesten opnieuw een harde klap. Het zijn de beste tien dagen van het jaar. Ook al had ik het verwacht, ik moest toch ook even slikken toen ik het nieuws vernam.” Bij Den Bokser hopen ze dat de horeca ten laatste op 1 juli terug mag heropenen. “Hopelijk kunnen we dan een beetje van de schade inhalen omdat meer mensen in eigen land zullen blijven. Gelukkig hebben Carl en ik al een pak ervaring. Ik zou nu niet in de schoenen willen staan van een beginnende horecaondernemer. Al hopen wij dat InBev nog met een compensatie komt voor de huurgelden van de maanden dat we gesloten moesten blijven, daar zitten toch heel wat uitbaters op te wachten.”

Of na de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten nog andere kleinere evenementen, zoals kermissen, sneuvelen is nog niet helemaal duidelijk, maar schepen van Feestelijkheden Claudine De Waele (Open Vld) roept op tot realiteitszin. “Het is een moeilijke boodschap, maar we willen organisatoren geen valse hoop geven. De gezondheid van de mensen komt op de eerste plaats.”

Hoogseizoen

Voor bedrijven die actief zijn in de evenementensector zijn het harde tijden. Bart De Langhe van Guntro’s Partyrent had net geïnvesteerd in nieuw sanitair voor de Lokerse stadsfestivals en de kermisweek. “De zomer is uiteraard het hoogseizoen in onze sector. Ik schat ons verlies al op 300.000 euro. Gelukkig hebben we een gezonde bedrijfsfilosofie en betalen we onze facturen onmiddellijk zodat we onze uitgaven ook kunnen afbouwen in deze periode, maar mijn vloot met bestel- en aanhangwagens staat nu ‘werkloos’ op stal. Ik had net nog geïnvesteerd in een nieuwe vrachtwagen voor de LEZ-zones. Het zal ons jaren kosten om deze klap te boven te komen.”