“Hallo, met de begrafenisondernemer. Is er iemand dood misschien?” 12-jarige belt acht keer naar noodcentrale met dezelfde flauwe grap Kristof Pieters

30 september 2019

‘Hallo het is hier met de begrafenisondernemer. Is er iemand dood misschien?’. Afgelopen vrijdag ontving de dienst 101 achtmaal dergelijke boodschap via een gsm met een prepaidkaart. Tien uur na de eerste oproep had de politie via het gsm-signaal de melder gelokaliseerd en stonden de agenten op de kamer van de 12-jarige beller uit Lokeren. Hij mocht zijn gsm afgeven en kreeg een stevige uitbrander.