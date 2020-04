Griet viert honderdste verjaardag “in haar kot” Yannick De Spiegeleir

11 april 2020

21u42 22 Lokeren Je honderdste verjaardag in coronatijden alleen thuis vieren? Dat wilde de familie van Griet Rogiers uit Zeveneken niet laten gebeuren. Ze verrasten de kersverse eeuwelinge met een speciaal verjaardagsfeest aangepast aan de coronamaatregelen.

Op 11 april 1920, exact een eeuw geleden, zag Griet Rogiers het levenslicht. Normaal zou haar honderdste verjaardag volgende week uitgebreid gevierd worden op een groot feest met 160 genodigden, maar door het coronavirus viel alles in het water.

Toch wilde de familie van de vrouw, die nog steeds thuis in Zeveneken woont op de grens tussen Lokeren en Lochristi, haar bijzondere verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan. “Met de vier kinderen (Trees, Jan, Paul en Piet, red.) en haar 10 kleinkinderen komen we beurtelings op bezoek. Uiteraard op een veilige afstand”, vertelt dochter Trees, die samen met haar dochter An-Katrien en kleindochter Florien een vrouwelijk viergeslacht vormt met stammoeder Griet. “An-Katrien geeft nu les op de Sint-Elooischool, waar ook ik en mijn mama voor de klas hebben gestaan en mijn kleindochter Florien is de vierde generatie die er school loopt.”

Feestmaaltijd

Griet is haar familie dankbaar voor het originele verjaardagsfeest. “Ondanks de coronacrisis maken we er samen het beste van. En ik blijf natuurlijk ‘in mijn kot’. Ik wil iedereen ook bedanken voor de vele kaartjes die ik gekregen heb”, zegt de eeuwelinge. Ieder familielid had ook een speciale verrassing in petto. Zo kreeg Griet vrijdagavond al een uitgebreid ontbijt afgeleverd en kookte Stijn Audenaert, man van haar kleindochter An-Katrien én chef van restaurant Vos in Lokeren, een feestelijke maaltijd voor oma Griet: kabeljauw, met krielaardappeltjes én Lokerse asperges. “Het zijn mijn eerste asperges van dit jaar”, lacht de jarige, die ze met veel smaak opeet.

Geen afstel

Later dit jaar volgt – na het versoepelen van de coronamaatregelen – nog een verjaardagsfeest met alle genodigden. “Want uitstel is geen afstel”, klinkt het bij de familie.