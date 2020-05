Gezinsbond zet atletiekvereniging AVLO in de bloemetjes voor sportuitdagingen in coronatijd: “Kinderen motiveren om te blijven sporten” Yannick De Spiegeleir

15 mei 2020

14u27

de lockdown. Reden genoeg voor de Gezinsbond om AVLO te belonen met een mooie plantenbak voor hun inspanningen om gezinnen in deze moeilijke periode te ondersteunen. Met tal van filmpjes en een sportgezelschapsspel hield de atletiekvereniging AVLO ook haar jongste leden aan het sporten tijdensde lockdown. Reden genoeg voor de Gezinsbond om AVLO te belonen met een mooie plantenbak voor hun inspanningen om gezinnen in deze moeilijke periode te ondersteunen.

Het was Katia Moreno, zelf lid van Gezinsbond Lokeren, die AVLO nomineerde voor de award. “Mijn zoontje Dré maakt zelf deel uit van de onderbouw van AVLO. Hij krijgt normaal twee keer per week training. . Sinds de lockdown vinden er geen trainingen meer plaats, maar wil Dré wel nog bewegen, oefeningen doen,.... Hij verzint zelf wel wat en maakt een parcours in de tuin, maar zowel mijn als zijn inspiratie geraakt toch op én ook de motivatie is soms wat zoek”, doet Katia haar verhaal. “Vandaar dat ik het fantastisch vond dat zijn coaches, Leen en Peggy, meteen aan de slag gingen om sport en bewegen naar het digitale om te zetten. Ze maakten elke dag filmpjes met een andere uitdaging. Leuk om te zien en het werkt ook motiverend voor Dré doordat de vriendjes ook foto's van de challenges posten. Ze waren ook heel creatief: bijvoorbeeld met een ganzenbord met sportieve uitdagingen of galgje of twister spelen.”

Motiveren

AVLO-onderbouwcoördinator Leen Groothaert is opgetogen met de erkenning. “Het was een uitdaging om een alternatief te bedenken voor de groepstrainingen. We vonden het belangrijk om de jeugd te blijven motiveren om te sporten en bewegen. In de maand april werd er dagelijks een opdracht posten via de facebookpagina van de onderbouw. Momenteel loopt de opdracht om onstekeningen te bezorgen over AVLO, atletiek en alles wat ermee te maken heeft. De tekeningen hangen we dan op aan de kantine”, zegt Groothaert. “De onderbouw omvat de leden van de derde kleuterklas tot het vijfde leerjaar. In Lokeren zijn dat iets meer dan 120 atleten. In Zele hebben we een 80-tal jeugdatleten”, klinkt het. “Volgende week kunnen we - volgens de nieuwe richtlijnen - de trainingen terug hervatten.”

Georgette Dhondt, voorzitter van Gezinsbond Lokeren, overhandigde de bloembak aan Groothaert. “Veel gezinnen hebben het vandaag zwaar, want ze moeten veel balletjes in de lucht houden. Ze werken eventueel in de zorg of ze werken van thuis uit en moeten ook voor een eigen gezin zorgen, ze moeten de was en de plas doen en tegelijk de boodschappen doen voor oudere familieleden, ze moeten ook hun kinderen begeleiden bij het schoolwerk. Met dit initiatief is AVLO er in geslaagd om gezinnen in deze moeilijke periode te ondersteunen. Daarom zetten we hen graag in de bloemetjes.”