Gemeenteraad vindt plaats, maar in verminderde bezetting: slechts 18 raadsleden aanwezig om afstand te garanderen Yannick De Spiegeleir

31 maart 2020

In het stadhuis van Lokeren vond maandag de eerste gemeenteraad tijdens de coronacrisis plaats. Na onderling overleg tussen de fractieleiders werd beslist dat het aantal gemeenteraadsleden nagenoeg gehalveerd werd om de veiligheidsmaatregelen rond het virus te kunnen handhaven.

Heel wat lege stoelen dus in het Lokers halfrond. Oppositiepartijen Groen en N-VA opperden het voorstel om de volgende gemeenteraad digitaal te organiseren. “Dat is technisch perfect mogelijk. Al moeten we zeker ook rekening houden met de raadsleden die nog niet volledig mee zijn op de digitale snelweg”, reageert burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Ik stel voor dat de fractieleiders opnieuw de koppen bij elkaar steken om tot een nieuw akkoord te komen over de organisatie van de gemeenteraad.”