“Geen overlast en goedkoper dan dieselgeneratoren”: voor het eerst mobiele batterij ingezet op bouwwerf Joris Vergauwen

11 september 2020

15u51 0 Lokeren Op een werf in Stekene is voor het eerst een mobiele stadsbatterij ingezet bij bouwwerken. De batterij is een duurzaam alternatief voor dieselgeneratoren en werd ontwikkeld door Near Grid Solutions uit Lokeren.

Geen geur- en geluidsoverlast, geen brandstofbevoorrading, een hoog energetisch rendement en gebruik van groene energie: dat zijn maar enkele voordelen van de nieuwe mobiele stadsbatterij MGES (Mobiel Groen Energie Systeem) van het Lokerse Near Grid Solutions. Die wordt voor het eerst in België ingezet op een bouwwerf. Dat gebeurt momenteel in het centrum van Stekene, waar bouwbedrijf Vandenbussche uit Aalter een aantal appartementen zet. “De mobiele stadsbatterij kan stroom voorzien voor bronbemalingen, drie torenkranen, werfketen en meerdere werfkasten en zorgt nu voor een schone, veilige, stille en zekere stroom op de werf. Dat is voor iederéén goed: onze medewerkers, onderaannemers, de buurtbewoners en het klimaat. Een prachtig duurzaam alternatief voor de dieselgeneratoren”, aldus Kristof Defruyt van bouwbedrijf Vandenbussche.

De mobiele stadsbatterijen worden aangesloten op een normale driefasige residentiële aansluiting. “We leveren nu al tien weken foutloos stroom aan deze werf in Stekene. De warmste dagen van de zomer zijn we zonder de minste problemen doorgekomen. We zijn zeer trots op dit buitengewoon resultaat. Zowel bouwbedrijven als verhuurbedrijven tonen intussen veel interesse voor onze mobiele stadsbatterij. We combineren een snelle inzetbaarheid op de werf met een milieuvriendelijke oplossing en een betrouwbare voeding, zelfs goedkoper dan het dieselalternatief”, aldus Frank Vermeulen van Near Grid Solutions.