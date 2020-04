Filip Anthuenis over faillissement Sporting Lokeren: “Gitzwarte dag in de geschiedenis van onze stad” Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

18u13 0 Lokeren Ook het hart van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) bloedt bij het teloorgaan van Sporting Lokeren. “De toekomst van de jeugdvoetballers is nu onze grootste prioriteit”, zegt de burgervader.

Nu Sporting Lokeren failliet gaat, komt het Daknamstadion – dat in erfpacht was gegeven aan de club – opnieuw in handen van de stad. Al hoopt de burgemeester dat de site zo snel als mogelijk opnieuw in gebruik kan genomen worden om te voetballen. “Dit is een gitzwarte dag in de geschiedenis van onze stad”, zegt Anthuenis, die wel op de hoogte wordt gehouden over mogelijke doorstartscenario’s.

Eerst de jeugd, dan de eerste ploeg

“Onze grootste bezorgdheid is momenteel de toekomst van de jeugd. Daar willen we als stad ons steentje bijdragen om een oplossing te vinden. In tweede instantie hopen we natuurlijk ook dat er opnieuw een eerste ploeg op de been kan gebracht worden op een bepaald niveau. Ik hoor en lees ook dat er pogingen zijn om Sporting Lokeren nieuw leven in te pompen. Ik hoop dat we uit één van de vele pistes iets constructiefs kunnen opbouwen.”