Fietsers en wandelaars ontdekken mobiliteitsuitdagingen Lokeren-Zuid Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2020

16u05 2 Lokeren De verzamelde buurtcomités van Lokeren-Zuid zetten zondag enkele wandel- en fietstochten op poten.

De deelnemers kregen langs vier stoppunten tekst en uitleg over de status van de onderhandelingen met de stad en de wijkcomités om de omliggende wijken leefbaar te houden met het oog op de opening van industriezone E17/4 nabij Everslaar. Onder meer in de serre van Fiori Plants konden fietsers en wandelaars ook zelf ideeën aanbrengen over hoe de mobiliteit het best kan aangepakt worden in de toekomst.