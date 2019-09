“Elke slager heeft zijn eigen bereiding” Yannick De Spiegeleir

28 september 2019

06u00 0 Lokeren De Lokerse paardenworsten zijn verkrijgbaar in tien Lokerse slagerszaken, maar behalve de tomatensaus wordt het recept door elke beenhouwer anders bereid.

Met of zonder champignons, met veel of weinig groenten. Elke beenhouwer heeft zijn eigen idee over de bereiding van de Lokerse paardenworsten. “Sommige Lokeraars zijn vaste klant bij een bepaalde slager, maar gaan voor hun paardenworsten toch bij een andere beenhouwer. Net als de pistolets bij een bakker vormen ze een eigen specialiteit”, schetst Willy Verbust, oud-voorzitter van de Lokerse beenhouwersbond en slager op rust. “De Lokerse paardenworsten zijn allerminst eenheidworst.”

Het huidige succesrecept van het streekproduct kwam tot stand vlak na de Tweede Wereldoorlog. “Oorspronkelijk waren de paardenworsten kost voor arme mensen, nadat er tomatensaus aan toegevoegd werd geraakten ze ingeburgerd.”

De Lokerse paardenworsten zijn verkrijgbaar in deze zaken: slagerij De Boever in de Heirbrugstraat, slagerij Tony op de Oude Heerweg, Vleeshal De Nul in de Zelestraat, Bioslagerij Meert in de Sterrestraat, slagerij Rouges in het Lammeken, slagerij Franky & Els op de Oude Bruglaan, slagerij Kurt & Leen in de Heiendestraat, Hoeveslagerij De Vierklaver in de Hemelseschoot, slagerij Vehent in de Bergendriesstraat en slagerij De Wandelaar in Daknamdorp.

Basisrecept Lokerse Feesten

Voor wie zelf graag aan de slag gaat in de keuken: het basisrecept van de koks van de Lokerse Feesten.

Ingrediënten:

Voor 4 personen: 1,5 kilo paardenworsten (ongeveer 15), een klont boter, 2 grote uien, een takje selder, 4 teentjes look, 200 gram tomatenpuree, water, 3 sneden brood met mosterd, peperbollen en gemalen peper, paprikapoeder, 1 afgestreken koffielepel curry, tijm, laurier, tabasco, pili-pili en cayennepeper.

Bereiding:

Stoof de gekuiste en gesneden uien, selder en look goed aan in de boter. Snij ondertussen de worsten van elkaar. Knijp van het minst gelukte exemplaar het gehakt bij de groentebrij en laat meestoven: dat geeft een goede smaak. Voeg de tomatenpuree, de kruiden en de worsten toe, en giet water bij tot ze onder staan. Leg het brood er op en breng dit alles op een hoog vuur aan de kook. Eens zover nog één uur zachtjes laten koken en ondertussen regelmatig roeren. Opdienen met brood of frietjes.

Bron: ‘40 jaar Lokerse Feesten’ door Bert De Backer en Rudi Lammens