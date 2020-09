Drie coronabesmettingen vastgesteld op VLOT!-campussen Yannick De Spiegeleir

14 september 2020

12u32 0 Lokeren Op drie verschillende campussen van de Lokerse VLOT!-scholengroep zijn evenveel coronabesmettingen vastgesteld. Opmerkelijk: op Campus Creo werd enkel een halve klas in quarantaine gezet. “Het is het CLB dat beslist welke leerlingen thuis moeten blijven. De afstand tussen de leerlingen in de klas speelt daarbij een rol”, zegt Kristel Tinck, directeur van de VLOT!-scholengroep.

Het aantal coronabesmettingen gaat terug de hoogte in. Ook in Lokeren werden volgens de cijfers van Sciensano de afgelopen twee weken opnieuw dertig gevallen gemeld. Die cijfers weerspiegelen zich ook in het onderwijs. Zowel op Campus Sint-Laurentius, Sint-Lodewijks als Creo van de VLOT!-scholengroep werd een besmetting bij een leerling vastgesteld. “Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB, red.) neemt het contactonderzoek op zich en zij bepalen welke leerlingen een hoog risico of laag risico liepen om mee besmet te geraken. De verantwoordelijken waren het afgelopen weekend in de weer om contacten in kaarten te brengen. Zo kan het zijn dat beslist worden om de leerlingen die voor, achter of naast de besmette leerlingen gevraagd worden om in quarantaine te gaan”, zegt Tinck. “Ook contacten tijdens de pauzes worden mee in rekening genomen.”

Momenteel gaat het om slechts drie besmettingen, maar de kans is uiteraard niet onbestaande dat dat aantal nog zal oplopen. “Dat zou het contactonderzoek er niet eenvoudiger op maken. Daarom zijn we ook volop bezig om het afstandsonderwijs nog meer op punt te stellen”, zegt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep.