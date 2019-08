‘Dokter Ann’ en ‘agent Dieter’ serveren frisse pintjes Yannick De Spiegeleir

09 augustus 2019

13u34 1 Lokeren De vrijwilligers van de Lokerse Feesten kregen gisteren hulp van ‘dokter Ann’ en ‘agent Dieter’ uit Thuis. Het charmeoffensief van acteurs Raf Jansen en Monika Van Lierde kadert in het online zomerproject #éénvoorallen van televisiezender één.

Deze zomer stuurt één zijn redders uit. Tijdens de maanden juli en augustus trekken de één-gezichten het land door om iedereen te helpen. Donderdag sloegen de Thuis-acteurs hun tent op in Lokeren. Van de bandjescontrole aan de inkom, tot tappen in Toog 5 en zelfs toiletten poetsen samen met de leden en leiding van KLJ Moerbeke. Raf en Monika staken de handen uit de mouwen om de vrijwilligers van het stadsfestival bij te staan. Het resultaat van hun arbeid is te bewonderen op de online kanalen van de VRT-zender.