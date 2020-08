“Diepe goot op parking Peperkoekdreef levensgevaarlijk voor mensen met beperking”: Groen-raadslid Suleyman Harrouch zwaar ten val met handbike Yannick De Spiegeleir

22 augustus 2020

12u13 1 Lokeren Groen-gemeenteraadslid Suleyman Harrouch is zwaar ten val gekomen tijdens een fietstocht met een handbike. “Door de diepe goot op de parking van de Peperkoekdreef verloor ik de controle over het stuur”, getuigt hij. Schepen van Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) betreurt het ongeval. “De diepe goot moet plasvorming voorkomen. Met een kleine ingreep kan dit probleem niet opgelost worden”, klinkt het.

Fietsen is in deze coronatijden in trek. Ook Suleyman Harrouch, een rolstoelgebruiker, snakte naar een rit. Om enkele ritjes uit te proberen kon hij gebruikmaken van een demomodel van een handbikefiets. Alles verliep naar wens tot de diepe goot op de parking van de Peperkoekdreef zijn pad kruiste.

“Om de helling in de bocht naar het atletiekterrein te nemen, had ik behoorlijk wat snelheid gemaakt, maar toen ik door de goot reed, verloor ik door de schok helemaal de controle over het stuur”, vertelt Harrouch. Het raadslid kwam op zijn gelaat terecht en dagen na het ongeval draagt zijn gezicht nog steeds de sporen. “Gelukkig heb ik er buiten een litteken en een kapotte handbike niet ergs aan overgehouden. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn. Die goot is levensgevaarlijk voor mensen met een beperking en van iemand die hier in de buurt woont, vernam ik dat hier nogal mensen met hun fiets gestruikeld zijn door het hoogteverschil.” Harrouch stuurde na het incident prompt een mail naar de bevoegde stadsdiensten.

Die antwoordden hem dat de goot dieper werd uitgevoerd dan een standaard goot om de plasvorming op de parking in het verleden tegen te gaan omwille van mogelijke ijzelvorming en om natte voeten te vermijden. “Met een kleinschalige ingreep valt dit jammer genoeg niet op te lossen”, stelt schepen van Infrastructuur Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). “Ik betreur dat dit ongeval heeft plaatsgevonden, maar wil er ook op attent maken dat je door de rijweg te volgen niet over de goot hoeft te rijden. Zo kan je het obstakel vermijden.”

Harrouch is niet gediend met het antwoord. “De goot is een stukje afgefreesd, maar dat volstaat lang niet om het probleem te verhelpen. De stad lost een gevaarlijke situatie (ijzel door plasvorming, red.) op door een nieuwe gevaarlijke situatie te creëren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, kaatst het raadslid terug. “En als de goot kan vermeden worden, zou dit op zijn minst duidelijk moeten aangeduid staan. Bovendien moet het toch mogelijk zijn om pakweg met een rooster over de goot een oplossing mogelijk te maken.”