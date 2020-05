‘Coronaproof’ feest in je straat? Het kan: “Dineer samen met je buren in de voortuin op veilige afstand” Yannick De Spiegeleir

27 mei 2020

20u03 2 Lokeren De horeca krijgt rake klappen tijdens deze coronacrisis, maar creativiteit komt altijd bovendrijven. Horecaondernemer Christ Schepens van De Feestarchitect stelde woensdagavond zijn nieuwe concept ‘Deel en eet’ voor in de Lokerse Voetbalwijk. Zeventig buren uit de Arbiterstraat werd samen getrakteerd op een ‘coronaproof’ straatfeest in hun voortuin.



De Feestarchitect in Destelbergen heeft zich gespecialiseerd in catering op maat. Zo verzorgen ze jaarlijks het eten en drinken op heel wat huwelijken en grote bedrijfsfeesten. Ook bekende namen als KV Oostende, de Lotto Zesdaagse en ING zijn trouwe klant bij De Feestarchitect. Grote evenementen en huwelijksfeesten zitten er voorlopig echter niet in. Deze zomer zag het bedrijf al 120 trouwfeesten in het water vallen.

Zaakvoerder Christ Schepens is er echter de man niet naar om bij de pakken te blijven zitten. Om de gederfde inkomsten voor een stuk goed te maken, komt hij op de proppen met ‘Deel en Eet’: een concept waarbij buren vanop veilige afstand samen kunnen genieten.

Om een statement te maken organiseerde De Feestarchitect woensdagavond een gratis straatfeest voor de buren van de Arbiterstraat in de Lokerse Voetbalwijk. Elke voortuin werd opgefleurd met een mooi gedekte tafel en een barbecue. “Apart in hun bubbel, maar wel samen verenigd in de straat”, verduidelijkt Schepens. “Volgens mij moet het perfect kunnen om te genieten in je eigen bubbel. Om iedereen toch van hun favoriete gerechten te blijven voorzien, riepen we ‘Deel en eet’ tot leven, een sharing-concept dat kan afgehaald worden op locaties in Oost-Vlaanderen, maar ook aan huis kan bezorgd worden voor groepen. We zochten eigenlijk een concept dat kon meegroeien volgens de versoepelde regels van de nationale veiligheidsraad. En dat dat kan, bewijzen we vandaag in Lokeren.” Muzikant Kris Corn zorgde voor de passende muzikale begeleiding en ook burgemeester Filip Anthuenis schoof mee aan tafel bij de buren die met volle teugen genoten van de traktatie.

“Met ons wijkcomité organiseren we geregeld buurtinitiatieven en -bijeenkomsten, maar door corona zijn die allemaal weggevallen. Dit is een mooi ‘coronaproof’ alternatief en via een videochat kunnen we ondanks de afstand tussen de bubbels samen genieten", zegt Annick Maes. Ook de familie Snoeck is fan van het concept. “Een tof alternatief en gezellig om eens samen met de buren te eten in plaats van in ons huis of in de achtertuin.”

Geen afwas

Nog een voordeel van ‘Eet en Deel’: afwassen hoef je niet te doen. “Achteraf ruimen we ook alles op, zonder dat het personeel in contact komt met de deelnemers. De vaat kan je dus achterwege laten”, lacht Schepens.