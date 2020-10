Coronabesmetting bij juf vastgesteld op Stedelijke Basisschool Staakte: kleuterschool blijft vrijdag dicht Yannick De Spiegeleir

08 oktober 2020

16u31 3 Lokeren Omdat een kleuterjuf een positieve COVID-test aflegde, blijft de kleuterschool van Staakte morgen gesloten. “Door de besmetting moeten ook de collega-kleuterjuffen zich laten testen en preventief thuis blijven. Daardoor is het niet mogelijk om de kleuterschool te openen. Er is absoluut geen reden tot paniek”, benadrukt schooldirecteur Piet Van Kerckhove.

De kleuterjuf die de besmetting opliep, was in contact gekomen met iemand die nadien positief testte op het coronavirus. Nog voor de resultaten van haar positieve COVID-test bleef de juf thuis van zodra ze op de hoogte werd gesteld van haar contact met iemand die positief testte. Toen ook haar test positief bleek, besloot het CLB in te grijpen op basis van het contactonderzoek. De juf was immers eerder in contact geweest met collega’s, die nu ook dienen getest te worden op het virus. “Wij hopen dit weekend de resultaten te kennen zodat we tegen maandag meer duidelijkheid kunnen brengen voor de ouders. Zij zijn intussen al op de hoogte gesteld via een brief”, zegt directeur Van Kerckhove. “We sluiten de deuren van de kleuterschool tijdelijk omdat de kleuterjuffen thuis moeten blijven. De lessen op de lagere school gaan wel gewoon door.”

Ook schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V) bevestigt het nieuws. “De beslissing wordt genomen door het CLB. Alle veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen, maar tegelijkertijd hopen we dat de kleuters zo snel als mogelijk terug kunnen keren naar school om de achterstand zoveel mogelijk te beperken en de ouders te ontlasten om opvang te zoeken.”