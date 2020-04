Corona treft woonzorgcentrum Ter Durme zwaar: helft van medewerkers besmette afdeling buiten strijd, 10 bewoners overleden Yannick De Spiegeleir Frank Eeckhout

17 april 2020

15u59 0 Lokeren Het coronavirus slaat hard toe in het Lokerse woonzorgcentrum Ter Durme. Al tien bewoners op de afdeling voor dementerenden verloren de strijd tegen COVID-19. Op diezelfde afdeling zijn meer dan de helft van de vaste personeelsleden buiten strijd. “Alle bewoners en medewerkers werden donderdag en vrijdag getest op het virus. De resultaten verwachten we begin volgende week”, zegt Stefan Walgraeve, voorzitter van zorgbedrijf Sakura.

De tol van het coronavirus weegt zwaar door in het woonzorgcentrum aan de Polderstraat. 10 bewoners van de vijfde en zesde verdieping, waar dementerenden verblijven, zijn intussen overleden. Ook 11 van de 18 vaste personeelsleden zijn besmet, één van hen ging intussen terug aan de slag, maar ook enkele andere personeelsleden die voor hen insprongen, raakten intussen besmet met het virus.

Zorgbedrijf Sakura probeert bij te sturen waar mogelijk. “We zetten evident in op personeelsversterkingen, niet alleen met interne verschuivingen, maar ook met interim-opdrachten en tijdelijke versterkingen van thuisverpleegkundigen”, zegt Walgraeve. “We hebben ook een extra nachtdienst ingericht zodat constante aanwezigheid op beide verdiepingen mogelijk is en het AZ Lokeren ondersteunt ons voor de nodige zuurstoftherapie. Op beide verdiepingen heeft de technische dienst van de Stad Lokeren een tijdelijke SAS gecreëerd waardoor onze medewerkers op een zeer veilige manier kunnen werken. Hierdoor is er steeds een propere-niet besmette zone waar onze medewerkers zich volledig kunnen omkleden en het propere materiaal stockeren.”

Deze week kreeg Ter Durme ook testkits van het Agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking. “Concreet betekent dit dat alle bewoners en alle medewerkers worden gescreend op het COVID-19 virus. De 251 testen worden afgenomen via het triagepunt van de huisartsen en onze coördinerende arts”, zegt Walgraeve. “Van zodra de resultaten in ons bezit zijn gaan we onze bewoners en familieleden verwittigen. We verwachten de resultaten over enkele dagen.”

Open brief

De impact van het coronavirus hakt er in elk geval zwaar in. Niet enkel bij het personeel, maar ook bij de directie en voorzitter Walgraeve, die zijn emoties eerder deze week van zich afschreef in een open brief. “Ook voor mij is dit een zeer aangrijpende periode. De verhalen van de werkvloer, de frustratie omdat ik niet voldoende kan doen. Het doet wat met een mens. Je wordt er stil van.” De voorzitter van het zorgbedrijf doet in één adem ook een oproep. “Organiseer geen feestjes, geen barbecues, geen fiets- en wandeltochten met vrienden. Blijf in uw kot. Hou vol. Voor uzelf. Voor uw geliefden. Voor ons medisch personeel en hun patiënten. En voor de medewerkers en bewoners van onze woonzorgcentra.”

Andere woonzorgcentra

In andere woonzorgcentra in Lokeren en Moerbeke is de impact van het coronavirus voorlopig minder ingrijpend. In het Hof van Eksaarde (Sakura) zijn 4 bewoners in isolatie geplaatst. “Van deze bewoners zijn er 2 in isolatie na een ziekenhuisopname. Er is één medewerker met symptomen afwezig, doch negatief getest”, zegt Walgraeve. In Ter Moere (Sakura) in Moerbeke verblijven twee bewoners die veiligheidshalve in isolatie verblijven. “Er zijn geen medewerkers met symptomen gemeld", klinkt het. Ook in Hof Ter Engelen werd bewoners en personeel getest. “We wachten nog op de resultaten en proberen ondertussen de sfeer aangenaam en positief te houden”, zegt directeur Karline Ballegeer.