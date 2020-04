Collectief Wit-Zwart-Geel: “We omarmen het KSC Lokeren-Temse verhaal” Yannick De Spiegeleir

23 april 2020

17u34 0 Lokeren Het Collectief Wit-Zwart-Geel, dat de supporters van Sporting Lokeren groepeert, reageert tevreden op het nieuws van de fusie tussen Lokeren en Temse. “De voorbije weken werden we heen en weer geslingerd tussen zeer diverse en intense emoties. We zijn dan ook uitermate verheugd dat er volgend seizoen terug voetbal te zien is op Daknam in een project waar we ons volledig achter zullen scharen”, zeggen Dirk Bossers en Lieven Hérie namens het collectief.

Het collectief weigert de term fusie in de mond te nemen, maar spreekt van een samenwerking met Temse. “Wij hebben steeds voor een en-en-verhaal gekozen dat vertrekt vanuit respect voor beide betrokken partijen. Naast samenwerken is ook verbindend werken belangrijk. Het Collectief is namelijk zelf een verbindend project. Wij brengen vandaag een zeer diverse groep supporters van Lokeren samen en werken vanuit datgene wat we delen”, klinkt het.

Verbindend

Het Collectief reikt de hand naar de supporters van Temse. “Verbinden betekent ook de uitdaging aangaan om heel het hinterland van onze nieuwe club te betrekken bij het nieuwe project. Wij wensen ons niet te spiegelen aan clubs die eerder andere clubs opslorpten. Laat ons samen bouwen aan een succesvol verhaal waarin we als partners elkaar sterker kunnen maken. Dit verhaal moet inclusief zijn voor iedereen die Temse en Lokeren een warm hart toedraagt. Tot slot willen wij als supporterscollectief nadrukkelijk de betrokkenen van KSV Temse bedanken om mee te stappen in dit project. Daarnaast wensen we ook onze nieuwe voorzitter Hans Van Duysen te bedanken voor zijn inspanningen, samen met de nieuwe bestuurmensen Joris Van Der Gucht, Steven De Proost, Willy Carpentier en Sofie De Groote. Ook onze dank aan de burgemeesters van Temse en Lokeren, die mee dit project in de steigers hebben helpen zetten.”

