Buren Voetbalwijk starten buurtinformatienetwerk (BIN) op Yannick De Spiegeleir

19 januari 2020

15u22 2 Lokeren Op de nieuwjaarsreceptie voor ‘10 jaar Voetbalwijk’ werd bekendgemaakt dat de buurt als eerste een buurtinformatiewerk (BIN) in gebruik zal nemen.

Ooit werd er duchtig gevoetbald op Spoele, maar ondertussen is er op die plek een gezellige buurt ontstaan waar meer dan 180 gezinnen hun thuis vonden en een actief wijkcomité er alles aan doet om de samenhorigheid op Spoele te bevorderen en de sociale contacten te verhogen. De meeste huizen uit de voetbalwijk staan er 10 jaar, een gelegenheid voor vzw De Voetbalwijk om 2020 uit te roepen tot feestjaar. Op de nieuwjaarsreceptie kondigde het buurtcomité ook enkele nieuwigheden aan.

“In totaal hebben zich al 60 gezinnen uit de wijk aangemeld voor het buurtinformatienetwerk”, zegt Annick Maes van het buurtcomité. Op 3 februari zal er een infovergadering plaatsvinden in Sportcentrum Den Dam. In een buurtinformatienetwerk communiceren buurtbewoners en de politie over mogelijk inbraakgevaar.

Naast het nieuws van de nakende opstart van een BIN werd ook een buurtuitleendienst gelanceerd in de Voetbalwijk. In een opslagruimte die door de wijkbewoners eigenhandig werd gebouwd op een stuk grond dat de buurt in bruikleen kreeg van de stad kunnen de buurtbewoners verschillende materialen zoals tafels, stoelen, maar ook tuinmateriaal of fietsen ontlenen.