Boek blikt terug op 50 jaar Sporting Lokeren: “Rijke geschiedenis verdient aandacht, ook in annus horribilis” Yannick De Spiegeleir

27 maart 2020

11u46 0 Lokeren Uitgerekend in een jaar dat de club vecht voor haar leven bestaat Sporting Lokeren exact een halve eeuw. De malaise hield vier Lokeraars niet tegen om een naslagwerk te schrijven over het voetbalteam van hun hart. “Ongeacht een overname uit binnen- of buitenland of een faillissement, dit project is ten voordele van de jeugd van Sporting Lokeren”, zegt initiatiefnemer Peter Laureys.

Laureys kwam zo’n twee jaar geleden met het idee op de proppen voor het boek. Toen was er nog amper een vuiltje aan de lucht en speelde Sporting Lokeren nog in 1A. Intussen staat de Wase voetbalclub op de rand van de afgrond en bekleedt het de laatste positie in 1B.

En dat terwijl Sporting net in 1970 het levenslicht zag na een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren. “Toen ik op het idee kwam zaten we nog niet echt in degradatienood”, beaamt Laureys. “Gezien ik al lang een boek wou schrijven, leek dit de uitgelezen kans om hier een project van te maken waar alle Lokeren-supporters, Lokeraars of voetballiefhebbers in het algemeen plezier aan zouden hebben.”

Alleen kon hij een dergelijk huzarenstukje niet aan en daarom zocht en vond hij een ‘partner in crime’ bij Bert De Backer, co-auteur van het boek van de Lokerse Feesten en één van Laureys’ beste vrienden. “Bert reikte nog 2 andere straffe gasten aan, Filip Baeke en Tim Combel, ex-webmasters van Sporting Lokeren en ‘wandelende encyclopedieën’ wat kennis over de club betreft”, vertelt Laureys. “In eerste instantie was Herman Van de Putte ook nog aan boord, maar die is meer in de schaduw gaan werken nadat het nieuwe bestuur neerstreek op Daknam”, aldus Laureys.

50 jaar trouw aan onze kleuren

Hoewel de omstandigheden niet eenvoudig waren om het boek te maken, zijn de vier auteurs er rotsvast van overtuigd dat ’50 jaar trouw aan onze kleuren’, zoals het naslagwerk officieel heet, een prachtig collectorsitem zal worden. “Het wordt originele wandeling door de geschiedenis, met droevige en hilarische anekdotes, prachtige en soms unieke beelden van toen en nu, maar ook interessante lijstjes en statistieken, een hoofdstuk over de jeugd, maar vooral ook indringende interviews met supporters, jeugdmedewerkers, ex-bestuursleden en heel wat ex-spelers.”

Lubanski en Larsen

Wie wil lezen hoe ze hun tijd hier beleefd hebben en hoe het nu nog met ze is, zal smullen van de verhalen van Wlodek Lubanski, Bob Hoogenboom, Remco Torken, Patrick Orlans, Hans Vanaken, James Bett, Preben Larsen en vele anderen. “Eén van de leuke anekdotes die aan bod komt gaat over ‘de valies van Lubanski’ (vol met wedstrijdpremies, red.), maar wie daar meer wil over te weten komen, moet natuurlijk het boek kopen.”

De voorstelling en afhaling van dit unieke document is gepland voor maandagavond 22 juni 2020, de exacte 50ste verjaardag van de club. Indien de club alsnog failliet zou gaan, of corona gooit roet in het eten, kan dit moment nog verplaatst worden naar een later tijdstip. “Wij bieden onze supporters en sympathisanten nog een laatste kans om het boek te bestellen, mét of zonder voorintekening voor 35 euro. Via deze link kan je het boek veilig aankopen: https://www.sporting.be/605/boek-50-jaar-trouw-aan-onze-kleuren/