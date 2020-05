“Blij dat markt terug is, maar mis kip- en viskraam”: Lokerse woensdagmarkt maakt wederoptreden na twee maanden afwezigheid door corona Yannick De Spiegeleir

20 mei 2020

15u36 8 Lokeren Voor de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus kon de Lokerse woensdagmarkt terug plaatsvinden. Al was het wel even wennen voor de bezoekers met een beperkter aanbod van kramen, vaste in- en uitgangen en een circulatieplan met éénrichtingsverkeer.



De geur van versgebakken hamburgers en wafels, een stralende lentezon en marktkramers die hun waren aanprijzen. Heel wat Lokeraars genoten er van om woensdagochtend opnieuw hun vertrouwde markt te bezoeken. Weliswaar onder andere omstandigheden dan ze gewoon zijn.

Oorspronkelijk lag er in Lokeren een plan op tafel om de 118 kramen te verhuizen naar de lange Sportlaan, maar de beslissing van de federale overheid om maximum 50 kramen toe te laten per markt stak daar een stokje voor. Daarom werd beslist om enkele kramen toe te laten uit omliggende gemeenten. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het aanbod. “Normaal koop ik altijd kalkoenstoofvlees bij mijn vertrouwd kippenkraam, maar dat was nergens te vinden”, zegt Hilde Bracke, die haar boodschappen kwam doen. Ook van een viskraam geen spoor. De kippen- en viskramen die normaal op de woensdagmarkt staan, zijn niet afkomstig uit Lokeren en omstreken.

“We moesten een knoop doorhakken omdat er slechts 50 kramen zijn toegelaten”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Omdat verre verplaatsingen nog steeds afgeraden worden, hebben we geopteerd om enkel de kramen uit Lokeren en omliggende gemeenten toe te laten. Een uitzondering daarop is niet mogelijk. We merken wel dat alles vlot verloopt en hanteren een telsysteem, zoals is opgelegd. Deze ochtend wandelden er gemiddeld zo’n 400-tal mensen over de Markt.”

Koen Versele en Martine De Meyer van het gelijknamige brood- en banketkraam zijn opgetogen dat hun trouwe klanten terugzien. “We kunnen de mensen hier in open lucht bedienen. De situatie in sommige supermarkten is veel onveiliger. Gezondheid komt op de eerste plaats, maar het verbod op de markten begrepen we toch niet zo goed. De afgelopen weken hebben we onze klanten thuis beleverd, maar we zijn blij dat we onze klanten terug op de markten kunnen verder helpen.” Kristel van de Wase Fruitmarkt zit met een dubbel gevoel. “Voor een heropstart was dit geen slechte dag, maar we halen zeker niet de omzet van een normale lentedag. We zijn blij dat we hier terug kunnen postvatten, maar missen onze collega’s die hier niet kunnen staan door de beperking van het aantal kramen. Dat is vooral jammer voor die mensen, maar ook voor ons, want een extra aanbod versterkt elkaar.” Klant Maurice bestelt een hamburger bij Yordi Van Den Neste van het Burgermanneke. Zijn burger opeten aan het kraam zit er niet in, maar daar maalt Maurice niet om. Zijn hamburger wordt netjes ingepakt. “Ik at hem vroeger ook soms thuis op. Ik ben blij dat ik hier terug een praatje kan slaan terwijl ik mijn burger bestel.”