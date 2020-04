Bewoner Hof Van Eksaarde die positief testte op coronavirus overleden in ziekenhuis Yannick De Spiegeleir

03 april 2020

18u39 0 Lokeren Een bewoner van woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde die al sinds 20 maart in een ziekenhuis verbleef en positief testte op het coronavirus is overleden. Dat bevestigt Stefan Walgraeve, voorzitter van zorgbedrijf Sakura.

“Vooreerst willen we vanuit het bestuur, de directie en medewerkers ons medeleven aan de echtgenote en familie van onze overleden bewoner betuigen”, zegt Walgraeve. “De betrokken bewoner was sinds 20 maart opgenomen in een ziekenhuis wegens niet-COVID klachten. Na 2 eerdere negatieve COVID testen binnen dit ziekenhuis is de bewoner er bij een derde test op 01.04 wél positief bevonden. Inmiddels is de bewoner overleden in het ziekenhuis. De 2 eerdere negatieve COVID-testen binnen het ziekenhuis en het feit dat er op de betrokken afdeling binnen Hof van Eksaarde geen andere bewoners met symptomen zijn – en we zijn intussen 14 dagen later – laten veronderstellen dat onze bewoner niét COVID-19 besmet was toen hij nog in het WZC verbleef”, aldus Walgraeve.