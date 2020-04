AZ Lokeren vangt (nog) geen coronapatiënten op: “Volledige verdieping beschikbaar, maar voldoende buffercapaciteit in AZ Nikolaas” Yannick De Spiegeleir

01 april 2020

14u15 11 Lokeren Het is wellicht in weinig Vlaamse ziekenhuizen momenteel zo rustig als in het AZ Lokeren. Patiënten met het coronavirus worden tot nader order doorverwezen naar het AZ Nikolaas en ook de gewone zorg staat op een laag pitje. “We merken een daling in het aantal patiënten dat herstelt van een hartinfarct of hersenbloeding, maar niemand moet schrik hebben om zich in het ziekenhuis te laten opnemen”, roept hoofdarts Dirk Van Winckel op.

Op één plek op de site van het AZL is het momenteel wel druk. In samenwerking met de huisartsenvereniging en de stad werd een pop-up-huisartswachtpost opgericht als triagecentrum voor patiënten die coronaverschijnselen vertonen. “Maar het AZ Lokeren is tot op vandaag coronavrij”, beseft burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Het feit dat we in een netwerk zitten met AZ Nikolaas werpt in tijden als deze zijn vruchten af. Het liet toe om een logische medische politiek te voeren waarbij corona-gerelateerde patiënten worden gecentraliseerd in Sint-Niklaas.”

Volledige ziekenhuisverdieping

Het AZ Lokeren maakte wel drie afdelingen vrij, goed voor één volledige ziekenhuisverdieping als straks blijkt dat de maximumcapaciteit in het AZ Nikolaas straks bereikt wordt. “Maar voorlopig ziet het daar niet naar uit, want in Sint-Niklaas is de buffer nog voldoende groot. Al zijn we uiteraard wel voorbereid als het straks toch anders mocht blijken. We bekijken de situatie van dag tot dag”, zegt hoofdarts Van Winckel. Net als in andere ziekenhuizen staat ook de ‘gewone’ zorg intussen op een lager pitje met niet-dringende ingrepen die zijn uitgesteld. “Maar we merken ook dat er minder patiënten worden opgenomen die bijvoorbeeld een hartinfarct of hersenbloeding krijgen. Het lijkt erop dat sommige mensen meer terughoudendheid hebben om zich te laten opnemen. Ik wil benadrukken dat daar absoluut geen reden toe is.”

Het lijkt erop dat sommige mensen meer terughoudendheid hebben om zich te laten opnemen. Ik wil benadrukken dat daar absoluut geen reden toe is Hoofdarts Dirk Van Winckel

Voldoende mondmaskers

Gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) polste ook of er problemen zijn met een tekort aan beschermend materiaal in de zorgsector, zoals mondmaskers en handgel. “Er was de heikele problematiek van de mondmaskers die in het begin problematisch was vanwege problemen bij de federale levering. Maar we zijn er uiteindelijk toch in geslaagd om alle gegadigden van veiligheidsmateriaal te voorzien”, liet de burgemeester optekenen tijdens de gemeenteraad.

Ook in de Lokerse woonzorgcentra is de situatie tot op heden goed onder controle. Dit weekend werd er melding gemaakt van één geval in zorgverblijf Ter Lokeren aan de Zelebaan. Al wordt er aangedrongen dat de bewoners zoveel als mogelijk getest kunnen worden. “We wachten af op richtlijnen van de hogere overheid en beschermen onze bewoners zo goed als mogelijk, onder meer door hun handen drie keer per dag te wassen, maar nu blijft het een beetje ‘blind sturen’. Als we iedereen kunnen testen kan er adequater worden opgetreden”, klinkt het bij woonzorgcentrum Ter Engelen.