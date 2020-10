AVLO maakt zich op voor coronaproof Streetrace: Bashir Abdi commentator tijdens livestream BK 10km Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2020

13u48 1 Lokeren Na uitstel door het coronavirus deze zomer verwelkomt de Lokerse atletiekvereniging Avlo op zondag 11 meer dan 1.200 deelnemers voor een coronaproof editie van de Optiek Sonck Streetrace.

“Om alles veilig te doen verlopen zijn een heleboel maatregelen genomen”, zegt Patrick Van Waes, voorzitter van atletiekvereniging AVLO. “Zo zijn de deelnemers van de 10 Km ingedeeld in 4 wedstrijden gespreid over de namiddag met het BK voor de wedstrijdatleten seniores en eentje apart voor de dames als hoogtepunten maar ook eentje voor masters heren en recreatieve heren. Net voor de middag worden de 5 Km-wedstrijden gelopen en op de middag komen de kids aan de beurt. De eerste start is zo om 11 uur en de laatste start om 17 uur.”

De start is opgedeeld in zones en vindt plaats op de Sportlaan langs beide kanten zodat er grote spreiding is vanaf de start. Het middenterrein zal voldoende tafels en stoelen Corona gespreid hebben om de momenteel toegelaten 400 supporters in de buitenlucht op veilige ‘social distance’ te ontvangen.

Drankbediening zal aan de tafels gebeuren aangepast aan de nieuwe uitgevaardigde coronaregels en mondmasker is verplicht als men zich beweegt. Een bevoorradingszone is voorzien waar enkel een familielid of trainer van de atleet, iemand uit de eigen bubbel dus, mag plaatsnemen om drank door te geven. Geen contact met derden dus. “We doen er alles aan om iedereen een veilige sportieve wedstrijd te geven.”

Bashir Abdi als commentator

De wedstrijd zal gefilmd en gestreamd worden via het kanaal van Runners’ Lab en dat door de samenwerking met Firelight, die instaat voor de captatie, en met steun van de Stad Lokeren en financiële ondersteuning van Runners’Lab. Bashir Abdi, die tijdens de Memorial Van Damme het wereldrecord 20 kilometer op de piste op zijn naam schreef, zal de livestream van deskundige commentaar voorzien.