Antennes zorgen binnenkort voor gratis Wifi in stad Yannick De Spiegeleir

11 september 2020

18u00 2 Lokeren Uiterlijk tegen februari 2021 zal op verschillende plaatsen in de stad gratis draadloos internet beschikbaar zijn. De stad doet daarvoor beroep op het project WiFi4EU van de Europese Unie en kreeg een subsidie toegekend van 15.000 euro.

Initieel moest het project binnen de 18 maanden na toekenning van de subsidie operationeel zijn, maar door de coronacrisis is de uitvoeringstermijn nu verlengd met 8 maanden. Hierdoor is de nieuwe deadline februari 2021.

Er zullen 10 antennes worden geïnstalleerd op bestaande camerapalen en gevels van gebouwen in eigendom van de Stad. Via een portaal zal men zich kunnen registreren. Het netwerk is beveiligd zodat er verder niets met de geregistreerde data kan worden gedaan. De sensoren in de antennes kunnen in de toekomst ook tijdelijk geactiveerd worden om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld luchtvervuiling.

Op de afbeelding zie je via de groene zones waar het netwerk buiten beschikbaar zal zijn. Voor binnen is dit alvast het geval in het Sport- en Jeugdcomplex waar de fuifzaal, inkom en Huis van het Kind gedekt zijn. Evaluatie zal uitwijzen of deze zones met gratis Wifi binnen de stad nog zullen uitbreiden.